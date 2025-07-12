罷免涂權吉團隊辦健走 宣傳726投同意罷免

桃二選區罷免涂權吉團隊今在觀音區辦健走活動。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

2025/07/12 17:02

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第二選區「全力一擊．罷免涂權吉」團隊今天在觀音區辦「向楊出發，朝觀前進」健走活動，立委林月琴也參與，與100位參加民眾並肩同行，繞行新坡地區，再一同至新屋區新屋市場掃街，讓不敢表態的長輩也能輕鬆實際參與罷免行動，眾人呼籲「用神聖一票同意罷免藍委。」

罷免涂權吉案領銜人Rick帶領志工隊伍，手持「7月26日同意罷免」標語旗幟與背板，行經新生路、文中路、中山路，有嬌小女志工背著大型關東旗，沿路民眾熱烈回應，有人揮手致意，有人停下腳步詢問罷免資訊，也有熱心支持者主動加入隊伍，而尾隨在健走隊伍後方的宣傳車，則高掛「罷免愛成功、反共更有力」標語，用行動傳遞守護台灣、堅持到底的精神。

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另有志工組成機車小蜜蜂繞行新屋區街道，也有來自八德地區的支持者向志工索取「同意罷免」飄帶，帶回宣傳。另有熱情店家與居民主動提供飲料補給，響應大罷免。

Rick表示，透過健走活動，以走路、聊天方式，讓不敢表態的長輩，也能輕鬆參與罷免活動，前立委高嘉瑜明天將參與早上8點楊梅場活動，隨後與罷團至錫福宮上香，再至大成路市場掃街。

林月琴表示，過去幾天已密集走訪楊梅、新屋、觀音等地，未來一週將持續投入多場宣講與基層活動，與公民並肩同行，共同推動罷免行動，她強調，7月26日是關鍵時刻，呼籲大家踴躍投票，用手中選票送走不負責任的藍委，還給台灣一個正常運作的國會。

女志工背大型關東旗，宣傳大罷免。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

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