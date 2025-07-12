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    首頁　>　桃園市

    愛慕前女同事追求不成起殺機 拿水果刀猛刺對方背部還自殘

    姜姓男子在飲料店前拿水刀刺殺陳姓女子。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    姜姓男子在飲料店前拿水刀刺殺陳姓女子。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    2025/07/12 12:29

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市姜姓男子愛慕前同事陳姓女子，因追求不成，今年3月26日下午3點多尾隨陳女，趁她在桃園區寶山街1間飲料店買飲料時，拿出水果刀猛刺陳女背部後，再自刺胸口，雙雙倒臥血泊，目擊者報案將他們送醫後都保住性命，案經檢警偵辦，姜男已被桃園地檢署依殺人未遂案件提起公訴。

    桃檢調查，30歲姜男愛慕29歲陳女，去年9月起，持續傳送訊息或監視，讓陳女不堪其擾，豈料追求不成，姜男起了殺意，今年3月26日尾隨陳女到飲料店，趁陳女在櫃檯前點飲料時，突然拿出預藏的水果刀，猛刺陳女的背部，隨後拿刀自刺胸口也劃傷頸部。

    飲料店的店員目擊兇殺案，以及姜男、陳女都倒臥血泊，趕忙報警，消防救護人員趕來將2人送醫，其中，陳女肺部有穿刺傷，經搶救後保住一命，姜男胸、頸都有傷，送醫治療出院後，已被收押。

    桃檢指出，姜男基於殺人犯意，拿水果刀猛刺陳女背部，偵結後，已依殺人未遂案件，將姜男提起公訴。

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    姜姓男子在飲料店前拿水刀刺殺陳姓女子，地面留下大片血跡。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    姜姓男子在飲料店前拿水刀刺殺陳姓女子，地面留下大片血跡。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

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