禿子、漢子、燕子挺呂玉玲反罷 朱立倫吹普發萬元政績

國民黨主席朱立倫（右起）、新北市長侯友宜、藍委呂玉玲、台中市長盧秀燕，4人同台反罷免。（記者黃政嘉攝）

2025/07/11 22:37

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨今晚7點在平鎮區東安國中路旁辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕與藍委呂玉玲4人同台、同框，朱立倫直說立法院下午通過普發現金1萬元，猛批民進黨從頭反到尾，宣布要行政院提覆議，還說大罷免贏了就取消普發現金，他籲大家「靠選票壓制惡罷、超越惡罷。」

朱立倫說，普發現金1萬元不是政府施捨，是去年政府超收5000多億元，從民眾多拿稅收的部分還給大家，是政府應該做的，全世界因美國關稅貿易戰受傷很重，各國都在刺激經濟，像韓國也普發現金，新加坡8月發1萬多元，台灣為何做不到？

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立法院韓國瑜因趕場立委魯明哲政策說明會而較晚到場，他說，立法院今表決通過每人加發1萬元特別預算，他在議場看到呂是唯一坐輪椅的立委，血壓飆到170度，儘管在醫務室打針吃藥，頭昏到天旋地轉，她仍堅持坐輪椅進議場，她做立委13年來皆全力貫徹、使命必達，罷免標準在哪？這是百分之百政治鬥爭，大罷免若成功，台灣民主一場空。

侯友宜轟賴政府，台中豐原被詐騙集團搞成五家人輕生案，賴政府執政詐騙沒減少，正經的詐騙不打擊，反而封殺、罷免藍委，「4成選票總統否定6成選票立委，沒有道理。」丹娜絲颱風造成南部災情悽慘，新北市派部隊、消防到南部，不分藍、綠，這才是台灣精神。

盧秀燕說，民進黨濫殺無辜，只要不是民進黨的，「你就是雜質」全國各地每個都罷，發動無差別罷免，這是不講道理的事情，大家要阻止這場罷免，讓罷免失敗，讓賴總統好好執政，拚經濟，以國家安定為重。

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