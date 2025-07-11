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    來打甘樂！ 2025年大溪陀螺文化節13日大溪國小前開打

    國寶級陀螺達人林森海表演打大陀螺。（大溪區公所提供）

    國寶級陀螺達人林森海表演打大陀螺。（大溪區公所提供）

    2025/07/11 19:18

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大溪為木藝之鎮，並以大陀螺表演聞名，匠師們利用剩餘木料自製陀螺成了在地常見的木製童玩，大溪區公所配合「普濟堂關聖帝君六廿四遶境慶典暨2025大溪大禧活動」，訂13日下午1點至5點30分在大溪綜合運動場及大溪天幕（大溪國小對面）舉辦「大溪陀螺文化節」，以發揚在地傳統技藝和木藝文化。

    大溪區長徐景揚表示，打甘樂（陀螺）是大溪人昔日的休閒，更伴隨許多長輩的童年回憶，大溪雕石師傅簡武雄於1981年7月成立「大溪鎮陀螺俱樂部」，「一代陀螺王俱樂部」應時而生，所展演的陀螺最大約120斤，打陀螺用的麻繩比拇指還粗，大溪老街的福仁宮廣場成了練習與表演的最佳場所，隨著時代變遷，打陀螺民俗技藝日漸式微，2021年由藝人王識賢主演的《神之鄉》電視劇，再度興起大溪的陀螺童玩風氣。

    徐景揚說，今年活動安排4場次陀螺彩繪DIY（每場40人，國小以上民眾可參加），邀請美華國小陀螺隊技藝表演2場、幼兒陀螺體驗（6歲下兒童），重頭戲陀螺比賽分65歲以上長青組40台斤、男子組40台斤、女子組20台斤、國小學生組15台斤，各組旋轉時間最長前5名，可獲陀螺造型獎盃及獎狀。

    木博館另推出大溪大禧平安符在大溪普濟堂限定結緣，周邊限量商品有紀念毛巾、關公好神隨身鑰匙圈、萬事過關磁吸冰箱貼、關公與大仙尪金屬徽章、慶典大禮包、造型貼紙，在達文西瓜藝文館、PAD-PAD墊一店、新南一二文創商行、大溪老城四季行館、木博館服務站開賣，達文西有自家限定的扇子和帆布包。

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