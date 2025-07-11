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    居民共演 大溪大禧原創歌舞劇《想阮少年時》12、13日普濟堂前登場

    2025大溪大禧原創歌舞劇《想阮少年時》，12、13日在普濟堂廟前廣場演出。（木博館提供）

    2025大溪大禧原創歌舞劇《想阮少年時》，12、13日在普濟堂廟前廣場演出。（木博館提供）

    2025/07/11 17:43

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館舉辦2025年大溪大禧活動，12、13日晚上7至8點推出原創歌舞劇《想阮少年時》。從劇本選材、地方記憶串連、演出對象招募，到文化語境的整體設計，將大溪普濟堂廟前廣場轉化為一個多感官的文化展場。讓現場觀眾不只是來「看一齣戲」，而是親身走進大溪世代共構的慶典記憶，與表演者一同參與、對話與重溫這段屬於大溪的跨世代故事。

    木博館長陳倩慧表示，《想阮少年時》以大溪關聖帝君聖誕慶典為創作主題，由謝淑靖總導演、賴震澤擔任執行導演，由林政勳作詞、許哲綸作曲打造6首以大溪慶典及人文風土為題材的原創台語歌曲，在劇中以精彩歌舞呈現，演員陣容邀集在地居民共同參與，參演年齡橫跨6歲至88歲。劇情並融入北管音樂等傳統陣頭表演元素，呈現大溪在地的文化語境，展現豐富的地方民俗風貌，將為現場觀眾帶來高度臨場感與親切感。

    陳說，2025大溪大禧以「香火延續、祝福接力」為年度主軸，此歌舞劇描繪青年阿義籌備夜練卻失去倉庫鑰匙為開端，社員們透過北管與舞獅，試圖喚起失智的阿發阿公記憶，卻意外引起在地三代記憶的交會。劇中亦描繪遠地遊子在信仰與故鄉間的矛盾，隨著阿公夢回童年，與歷史人物相逢，戲劇成為載體，生動呈現大溪信仰傳承的歷史厚度與情感溫度。

    另外，歌舞劇演出結束後，將同場特映《我的將軍我驕傲－大溪同人社將軍組裝紀錄片》，呈現大溪將軍文化保存與傳承的珍貴歷程。

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