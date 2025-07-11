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    桃4「萬罷了沒啦」領銜人：別被民調嚇到 也勿小看老K組織票

    桃4選區「萬罷了沒啦」罷免立委萬美玲領銜人鄧永城（左）今在社群發文，指罷團志工與支持者不用被民調驚慌到手足無措，但絕不可小看國民黨的組織票。（資料照）

    桃4選區「萬罷了沒啦」罷免立委萬美玲領銜人鄧永城（左）今在社群發文，指罷團志工與支持者不用被民調驚慌到手足無措，但絕不可小看國民黨的組織票。（資料照）

    2025/07/11 16:44

    〔記者謝武雄／桃園報導〕大罷免進入倒數計時，某媒體公布桃園市6個選區罷免國民黨立委的民調，只桃1選區罷免立委牛煦庭案顯示同意罷免領先不同意，另5個選區都落後，對此，桃4選區「萬罷了沒啦」罷免立委萬美玲領銜人鄧永城今在社群發文，指民調有機構效應、樣本數、市話接聽調查方式、年輕族群投票率等問題，罷團志工與支持者不用被民調驚慌到手足無措，但絕不可小看國民黨的組織票，事實證明，這些明目張膽的行政不中立、綁樁固票就是有用，不只有用，還非常有用，大罷免要成功，必須用公民意志戰勝傳統組織。

    鄧永城表示，用米粉、吐司和野餐墊等東西收買人心非常可恥，在社群平台封鎖異見非常不應該，用鋪天蓋地的看板淹沒桃園讓人心累；民主不是容易的事情，每個人都可以有意見，意味著深思熟慮是一票，不管多麼荒謬選擇也是一票，大家都是一票，你要怎麼去說這些被米粉、吐司就可以收買的人呢？罵國民黨立委無恥，怪貪小便宜的鄉親沒品，都改變不了動員組織所展現出來的集體性格。

    鄧認為，以眼前態勢來看，不同意罷免、游離票與同意罷免這3個群體的比例，仍以不同意罷免居多，主要是國民黨組織票起作用，面對這樣攻勢，罷團除了要催出同意罷免基本盤，更要爭取游離票，要下架親共害台立委，就必須用公民意志戰勝傳統組織，台灣民主不該被廉價的米粉、吐司交換掉。

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