桃市觀音區農會花費逾1.63億 新建草漯辦事處新大樓啟用

桃園市長張善政（中）出席觀音區農會草漯辦事處農業推廣教育活動中心新建大樓啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

2025/07/11 15:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市觀音區農會斥資逾1.63億元新建「草漯辦事處農業推廣教育活動中心暨信用分部大樓」，為地下1層、地上2層的綜合辦公大樓，其中1樓設有信用部草漯分部與農特產品展售空間，2樓農民推廣活動中心將提供四健青少年食農教育、家政班與農業志工研習活動等。

新建大樓總經費中，包括農業部補助5278萬元、桃園市政府補助4878萬，桃園市長張善政上午出席啟用典禮時說，觀音區農業資源豐富，草漯地區發展迅速，觀音區農會不僅是農民的堅實後盾，此次草漯辦事處整合信用服務、農特產品展售、農業推廣教育等3大功能，更能提供農民便利服務。

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市府農業局長陳冠義說，草漯辦事處的服務範圍包括草漯、保障、富林、樹林、塔腳等5個農事小組，觀音區農會考量原來的房舍建物屋齡超過60年，積極推動新建大樓，可望提升服務量能，將能增加穩定收入。

桃園市長張善政（中）出席觀音區農會草漯辦事處農業推廣教育活動中心新建大樓啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

觀音區農會新建草漯辦事處農業推廣教育活動中心大樓。（記者周敏鴻攝）

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