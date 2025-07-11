朱立倫批大罷免是民進黨「選輸翻桌」 每到選舉只會抹紅

國民黨主席朱立倫到桃園宣講反罷免，並呼籲支持者一定要出來投不同意罷免票。（記者謝武雄攝）

2025/07/11 12:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨「反惡罷、戰獨裁」政策說明會今在桃園市舉行，黨主席朱立倫批民進黨大罷免是「選輸翻桌」，每到選舉只會抹紅，大家對罷免比較陌生，很多人以為不投票就是支持反罷免，如此反而會讓同意罷免超過25％，因此一定要不同意罷免票數大於同意罷免票數，呼籲支持者一定要出來投「不同意罷免」票。

國民黨「反惡罷、戰獨裁」政策說明會今分南、北桃園兩場舉行，北桃園場上午10點在桃園信用合作社9樓禮堂，國民黨桃市黨部主委黃敏恭、副議長李曉鐘、議員凌濤、陳美梅、林政賢、黃婉如、張碩芳、桃園信合社理事主席蘇家明都出席，現場湧入大批支持者。

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朱立倫強調，大罷免就是民進黨「選輸不甘願、翻桌」，全世界沒有一個國家是這樣做的，而大罷免唯一的理由就是舔共、親共，事實上，民進黨選舉只會抹紅、抹黑、造謠，上次縣市長選舉，嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善都被嚴重抹紅，尤其是雲林，連偏遠的口湖鄉都掛滿張麗善舔共布條，最後民眾才發現共諜都在民進黨，還在總統府、國安會，這是沒有出息的政黨，選輸就要翻桌，什麼理由找不到，就只會抹紅。

朱立倫提到，立法院民進黨團總召柯建銘早在去年2、3月說，賴清德總統已經規劃好明年大罷免，這次罷免投票7月26日，柯也2個月前就講了，前幾天還說大罷免成功，要把國民黨立委用刑法100條抓起來，死罪可免，活罪難逃，這是民進黨高層真正的心聲，也是台灣恐怖的地方。

朱立倫說，很多民眾碰到立委萬美玲、牛煦庭，還很大聲說，委員放心「我們」不會支持民進黨，一定不會出來投票，但是這樣講就完蛋了，因為民進黨想靠25％就過關，要支持6名立委，拜託大家一定要出來投票。

國民黨主席朱立倫到桃園宣講反罷免，批大罷免是選輸翻桌，民進黨只會抹紅，呼籲支持者一定要出來投不同意罷免票。（記者謝武雄攝）

國民黨「反惡罷、戰獨裁」政策說明會在桃園舉行，不少支持者到場，並作出反罷免手勢。（記者謝武雄攝）

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