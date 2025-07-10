桃園抽驗368件夏日冰品、涼麵 2件腸桿菌科超標

衛生局稽查人員針對冰品、涼麵進行抽查。（圖由衛生局提供）

2025/07/10 16:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕炎炎夏日，冰品、涼麵都是民眾的最愛，為此，桃園市政府衛生局自今年3月起展開「飲冰品與涼麵」食品安全專案抽驗，針對超商、餐飲店、冰品店等多元通路進行全面檢測，此次專案共抽驗368件產品，包括涼麵、食用冰塊、果汁、糖漿、茶葉及咖啡豆等原物料，共有飲品、冰品各1件，複驗後腸桿菌科仍然超標，違反食品安全衛生管理法第17條，已依該法第48條處以3萬元罰鍰。

其中桃園區同安街參參綠豆沙販售的綠豆沙，複驗腸桿菌科為620 CFU/ml（菌落形成單位/毫升），為標準10 CFU/ml的62倍；桃園區泰昌三街玉津咖啡泰昌店販售的四季春（去冰），複驗腸桿菌科為200 CFU/ml（菌落形成單位/毫升），為標準10 CFU/ml的20倍。

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衛生局表示，此次專案也進行微生物、咖啡因、總糖量、總熱量、防腐劑、甜味劑、二氧化硫、農藥殘留及放射性核種等多項檢驗，初查曾有2件飲品與2件冰品腸桿菌科超標，經限期改善與複查後，仍有上述2件不符規定。

衛生局提醒業者，夏季溫度高，微生物極易繁殖，尤其飲冰品與涼麵多未經高溫殺菌的即食食品，更是高風險品項，因此食品業者應嚴格落實食品良好衛生規範（GHP），民眾如選購涼拌食品與飲冰品，建議盡快食用或冷藏保存，避免變質。檢驗結果公布於衛生局官網及「桃食安心資訊平台」新聞專區。

衛生局稽查人員針對冰品、涼麵進行抽查。（圖由衛生局提供）

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