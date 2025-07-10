51戰隊王義川、林月琴挺進南桃園 店家款待「民主豆花」喊大罷免大成功

新明市場店家熱情招待豆花給立委王義川、林月琴。（記者黃政嘉攝）

2025/07/10 12:31

〔記者黃政嘉／桃園報導〕距離大罷免726投票日剩2週多，立法院民進黨團發起「51戰隊大罷免與公民同行」行動，立委王義川、林月琴今早7點奔走中壢、平鎮、楊梅等地，與多位同黨市議員在細雨中著雨衣站路口、掃市場，並肩催票，新明市場店家還熱情招待豆花給他們，宛如民主豆花，2人呼籲市民朋友在最後關頭出來投同意罷免就會贏，並呼喊「大罷免大成功」，拉抬同意罷免氣勢。

王義川、林月琴攜手議員魏筠、黃崇真、彭俊豪、張肇良、張曉昀、劉仁照、鄭淑方，及罷免團體志工，今早分別在中壢區延平路與環北路口站路口向通勤族舉標語，以及掃街中壢新明市場、平鎮區山仔頂市場、楊梅區埔心市場，新明市場店家更熱情招待豆花給王義川、林月琴，彭俊豪稱如民主豆花，和攤商、民眾呼喊「大罷免大成功」。

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王義川表示，這次大罷免是針對藍委，因為他們不反共，他們如果是中華民國派，就應該要反共，他們如果是台灣派，就應該要保護台灣，但他們刪了國家的國防預算，在南桃園客家庄，刪了客家預算，讓很多客家社團的補助受到了延遲，這幾天的風雨造成南部的災情，相關災損補助、預備金等各式農業預算，藍委做了刪除的決定，這都是市民看不下去的，所以要罷免藍委，讓他們知道跟人民做對的後果。

林月琴表示，涂權吉質詢率僅56%，「而且每場修法會議，我幾乎沒有看到他」，不管是兒童及少年性剝削防制條例、兒童托育服務法，甚至全民健康保險資料管理條例的修法，都沒看到涂權吉出現，連修法場合都沒辦法出現，那你來立法院到底做什麼？有好好監督政府，修好的政策法規嗎？既然這麼不想上班，那就離開立法院。

立委王義川、林月琴今早7點起在中壢街頭舉標語宣傳同意罷免。（記者黃政嘉攝）

立委王義川、林月琴今早到平鎮山仔頂市場宣傳同意罷免。（記者黃政嘉攝）

立委王義川、林月琴今早到楊梅區埔心市場宣傳同意罷免。（桃園市議員鄭淑方提供）

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