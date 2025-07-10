北美為轉機客市場之重 桃機與底特律機場締結姊妹機場

桃園國際機場公司副總經理李俊德（左二），及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局執行長Chad Newton（右二）擔任雙方簽約人，簽署姊妹機場合作備忘錄（MOU）。（桃機公司提供）

2025/07/10 10:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕歷時二年醞釀，台灣桃園國際機場（TPE）與美國底特律大都會韋恩郡機場（DTW），於美東時間9日上午11時，宣布締結為友好姊妹機場，並簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將交換機場經營及客貨運等議題，DTW也成為桃園機場第16個、北美第4個友好機場，提升國際能見度。

桃園機場位於東亞樞紐的轉機位置，近年轉機旅客持續佔旅客總量比例兩位數，從2019年轉機旅客532萬人次，佔年旅客運量10.7％，到2023年625萬人次，佔比17.7％，甚至2024年更成長至674萬人次，佔比15％，其中北美及東南亞航線高達總轉機旅客8成，為轉機旅客的重中之重。

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繼葛蘭郡機場（1997）、達拉斯福沃斯機場（2011）、安大略機場（2017）後，桃機再增一個北美機場朋友DTW，由桃園國際機場公司（TIAC）副總經理李俊德及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局（Wayne County Airport Authority, WCAA）執行長Chad Newton代表簽署合作備忘錄。

李俊德指出，雙方在簽署姊妹機場前就有良好的互動和交流，也促成這次簽署儀式。為滿足不斷增長與多樣化的旅運需求，TPE每週提供超過180班往返北美航班，航網涵蓋美國東西岸，希望不久的將來有機會促成TPE–DTW直航，讓桃園直飛北美密西根州最大城市、歷史悠久的工業大城底特律。

Chad Newton表示，DTW每天起降800架次，125個航點遍佈三大洲，這次簽署姊妹機場，希望雙方在顧客服務、科技、安全、空側管理等各方面有所交流。

底特律機場為達美航空樞紐機場，21家航空公司進駐，其中有18家航空公司營運定期客運航班，直飛超過125個航點，2025年曾榮獲國際機場協會（ACI）機場服務品質評比（ASQ）北美2500至4000萬旅運量最佳機場，擁有6條跑道2座航廈，2024年服務近3300萬旅客及超過30萬架次航班。

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