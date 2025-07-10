為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    北美為轉機客市場之重 桃機與底特律機場締結姊妹機場

    桃園國際機場公司副總經理李俊德（左二），及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局執行長Chad Newton（右二）擔任雙方簽約人，簽署姊妹機場合作備忘錄（MOU）。（桃機公司提供）

    桃園國際機場公司副總經理李俊德（左二），及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局執行長Chad Newton（右二）擔任雙方簽約人，簽署姊妹機場合作備忘錄（MOU）。（桃機公司提供）

    2025/07/10 10:56

    〔記者蔡昀容／台北報導〕歷時二年醞釀，台灣桃園國際機場（TPE）與美國底特律大都會韋恩郡機場（DTW），於美東時間9日上午11時，宣布締結為友好姊妹機場，並簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將交換機場經營及客貨運等議題，DTW也成為桃園機場第16個、北美第4個友好機場，提升國際能見度。

    桃園機場位於東亞樞紐的轉機位置，近年轉機旅客持續佔旅客總量比例兩位數，從2019年轉機旅客532萬人次，佔年旅客運量10.7％，到2023年625萬人次，佔比17.7％，甚至2024年更成長至674萬人次，佔比15％，其中北美及東南亞航線高達總轉機旅客8成，為轉機旅客的重中之重。

    繼葛蘭郡機場（1997）、達拉斯福沃斯機場（2011）、安大略機場（2017）後，桃機再增一個北美機場朋友DTW，由桃園國際機場公司（TIAC）副總經理李俊德及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局（Wayne County Airport Authority, WCAA）執行長Chad Newton代表簽署合作備忘錄。

    李俊德指出，雙方在簽署姊妹機場前就有良好的互動和交流，也促成這次簽署儀式。為滿足不斷增長與多樣化的旅運需求，TPE每週提供超過180班往返北美航班，航網涵蓋美國東西岸，希望不久的將來有機會促成TPE–DTW直航，讓桃園直飛北美密西根州最大城市、歷史悠久的工業大城底特律。

    Chad Newton表示，DTW每天起降800架次，125個航點遍佈三大洲，這次簽署姊妹機場，希望雙方在顧客服務、科技、安全、空側管理等各方面有所交流。

    底特律機場為達美航空樞紐機場，21家航空公司進駐，其中有18家航空公司營運定期客運航班，直飛超過125個航點，2025年曾榮獲國際機場協會（ACI）機場服務品質評比（ASQ）北美2500至4000萬旅運量最佳機場，擁有6條跑道2座航廈，2024年服務近3300萬旅客及超過30萬架次航班。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播