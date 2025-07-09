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    首頁　>　桃園市

    民調：罷魯接近五五波 桃三罷團：拜託1拉3 送魯蛋回家

    週刊昨公布民調結果，一定會投票且同意罷免第三選區立委魯明哲的有47%、不同意的48.8%，差距只有1.8個百分點。圖為「罷免魯明哲」與「不同意罷免」看板，巧妙相連。（資料照，記者李容萍攝）

    週刊昨公布民調結果，一定會投票且同意罷免第三選區立委魯明哲的有47%、不同意的48.8%，差距只有1.8個百分點。圖為「罷免魯明哲」與「不同意罷免」看板，巧妙相連。（資料照，記者李容萍攝）

    2025/07/09 22:25

    〔記者陳璟民、黃政嘉／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市6席國民黨立委，某週刊昨公布民調結果，一定會投票且同意罷免第三選區立委魯明哲的有47%、不同意的48.8%，差距只有1.8個百分點，對此，「中壢．破蛋除魯」團隊在網路社群發文強調，從一開始不被看好，至今五五波，是罷團靠雙腳、靠志工、靠彼此拚出希望，「就差你的票、朋友的票、隔壁理髮院的大哥大姐們的支持」，拜託1人拉3人，7月26日送魯蛋（魯明哲的綽號）回家。

    罷免第二選區立委涂權吉部分，民調顯示一定會去投票的選民，34.5%贊成罷涂，60.7%不贊成，跟坊間先前評估有所不同；儘管如此，「全力一擊」罷涂團隊發文表示，他們不是仇恨任何人，是愛這片土地，所以決定站出來，最後一哩路，攜手前行不孤單，集結眾人的聲音，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，726為台灣投下同意票。

    罷免第四選區立委萬美玲的「萬罷了沒啦」團隊認為，該民調不同意罷萬54.4%，同意的42.7%，對比立委選舉萬與主要對手得票為55.46%比38.63%，「罷免方成長顯然較反罷方多」，從初聞罷萬無人相信，一路走到投票在即，證明並非毫無機會，萬的廣告密度堪稱居冠，綁樁固票如贈送米粉、野餐墊是民主之恥。

    至於罷免第五選區立委呂玉玲案，該民調有41.1%贊成、52.7%反對，「罷呂清玲」團隊發言人吉媽表示，這給團隊警訊，「我們要更努力」，後續2週多會持續在平鎮、龍潭各地舉標語宣傳罷呂。

    罷免第六選區立委邱若華部分，民調中反對罷免47.4%、同意39.9%，相差7.5個百分點，「桃六刪邱」團隊豪氣地說，民調劣勢又如何？從一階開始，這場仗就沒有輕鬆過，這是最黑暗的時候、也是最光明的時候，團隊會堅持到最後一刻，因為台灣是家。

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