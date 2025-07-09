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    蔣萬安到桃園反惡罷、挺學弟 籲支持者把牛煦庭留在立法院

    台北市長蔣萬安以政大外交系學長身分，為桃園市第1選區立委牛煦庭站台助講。（記者鄭淑婷攝）

    台北市長蔣萬安以政大外交系學長身分，為桃園市第1選區立委牛煦庭站台助講。（記者鄭淑婷攝）

    2025/07/09 21:29

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕罷免投票進入倒數計時，桃園市國民黨立委牛煦庭密集舉辦「戰獨裁」宣講，繼國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜，台北市長蔣萬安今（9）日以政治大學外交系學長身分，為桃園市第1選區立委牛煦庭站台宣講，呼籲支持者7月26日投下不同意罷免，讓牛煦庭繼續留在立法院。

    蔣萬安提到，牛煦庭是他政大外交系的優秀學弟，在擔任立委期間就很想延攬牛煦庭進到團隊，當時還曾約牛煦庭相談，發現他對投身公共事務充滿熱忱，雖然當時已規劃深耕桃園、回歸鄉里，並沒有加入團隊，但牛煦庭是他從政時最早想延攬的人才。

    蔣萬安說，牛煦庭進入立法院後的表現有目共睹，尤其美國關稅問題之際，牛煦庭發揮他的政治經濟專業，在半小時的質詢中，不只讓行政院長、部會首長啞口無言，最重要的是還提出非常具體、有建設性的建議給中央，包括如何擬定談判策略、如何提出因應對策，也盤點美國關稅可能對企業、勞工、百姓造成的，相關的紓困都逐一提出建議。面對這樣的挑戰、衝擊，牛煦庭沒有黨派之分，願意提供建議給政府，當天他看到總質詢後馬上Line牛煦庭，「真是精采」，這樣的立委應該讓他繼續留在立法院。

    蔣萬安說，牛煦庭在立院的表現中數一數二，且允文允武、有守有為，需要戰的時候毫不退縮，面對問題時也毫不迴避，這次民進黨發動大罷免毫無道理，去年才透過選舉一票票選出能夠代表人民的立委，民進黨卻因在立法院是少數，無法像過去行政、立法一把抓而發動大罷免，真正的目的就是要一直選、一直選到滿意為止，相信不只是他，鄉親也無法接受，因此一定要投下不同意罷免，支持牛煦庭、讓牛煦庭挺過難關，並用手中的選票停止社會對立。

    牛煦庭「戰獨裁」宣講今天在桃園區大檜溪活動中心舉辦，除了蔣萬安，桃園市長張善政、在地議員凌濤、詹江村、陳美梅、張碩芳、黨外大聯盟發起人鄭麗文都出席相挺。

    蔣萬安到桃桃園挺藍委牛煦庭。（記者鄭淑婷攝）

    蔣萬安到桃桃園挺藍委牛煦庭。（記者鄭淑婷攝）

    台北市長蔣萬安以政大外交系學長身分，為桃園市第1選區立委牛煦庭站台助講。（記者鄭淑婷攝）

    台北市長蔣萬安以政大外交系學長身分，為桃園市第1選區立委牛煦庭站台助講。（記者鄭淑婷攝）

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