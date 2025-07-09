桃園中壢12日晚會「罷免是愛，反共護台」 民主戰店掛布條催票

桃園中壢愛麵子民主戰店掛上「7月26日！同意罷免傅崐萁」布條，為同意罷免催票。（記者李容萍攝）

2025/07/09 20:46

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市6席國民黨立委，將於7月26日投票，「中壢．破蛋除魯」罷免第三選區立委魯明哲的罷團，今年初在長期關心台灣公民運動的中壢愛麵子客家風味館設置固定連署站點，隨著投票日接近，店老闆余能生將團隊志工從花蓮縣帶回「7月26日！同意罷免傅崐萁」的布條，熱騰騰掛在店門口，訴求罷魯就是罷傅，為同意罷免催票。

民進黨立法院黨團成員明天（10日）上午7點，由立委黃捷、王義川、林月琴帶隊站路口，並依序前往中壢新明市場、平鎮山仔頂市場和楊梅埔心市場掃街，爭取民眾力挺罷免藍委。

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反共護台志工聯盟12日晚上6點30分，在中壢青昇宮辦理「罷免是愛，反共護台」公民晚會，桃市六區罷團總動員，晚會以音樂形式進行，邀請王義川、前飛官「鷹爸」徐柏岳、民謠大師陳明章、樂團P!SCO、作家石牧民、朱宥勳與黃麗群等人，分享對台灣民主的展望，呼籲選民支持「大罷免大成功」，一起展現公民守護台灣的決心。

「中壢．破蛋除魯」團隊領銜人羅怡雯今天（9日）表示，距離罷免投票僅剩10幾天，中壢人的每一票真的關鍵到不行，桃三選區從一開始不被看好，到今天同意、不同意接近五五波，團隊靠雙腳、靠志工、靠彼此，一步步拚出希望，現在就差「你的票、朋友的票、還有隔壁理髮院的大哥大姐們的支持」，團隊要拜託大家，1人拉3人，7月26日一起送魯蛋回家。

反共護台志工聯盟12日晚上在中壢青昇宮辦理「罷免是愛，反共護台」公民晚會。（民進黨桃園市黨部提供）

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