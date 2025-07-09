倒數計時 高雄市民代北上桃園挺罷免

高雄市議員鄭孟洳、高雄市議員參選人林浤澤9日北上，與桃園市議員黃瓊慧一起力挺罷免。（黃瓊慧提供）

2025/07/09 20:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全國大罷免進入倒數階段，高雄市議員鄭孟洳、高雄市議員參選人林浤澤今（9）日下午北上，與桃園市議員黃瓊慧一起力挺罷免，雨中於桃園區春日路、民光東路站路口，呼籲民眾7月26日踴躍出門投下同意票。

鄭孟洳表示，高雄過去也曾面臨選錯人困境，但透過公民行動最終迎來改變，現在是台灣關鍵的時刻，身為這塊土地上的一份子，更應該挺身而出，用行動守護家園與價值，「如果今天不站出來，明天可能就站不起來」。

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林浤澤說，過去1年多外有中國威脅、阻擾，內有不適任立委提出對國家不利的法案及凍刪國家發展預算，造成社會紛擾與分裂，在國家的十字路口，高雄人絕不缺席。他強調，北上到罷免前線支援，是希望讓更多人了解，台灣沒有選錯人的空間，更要提醒藍白立委「不要吃台灣米、喝台灣水，卻做出辜負台灣的事。」

黃瓊慧表示，7日颱風丹娜絲襲台，桃園市長張善政宣布「分區放假」，顯示對桃園行政區域缺乏了解，導致市民混淆不便；隔日下午他又前往花蓮為立委傅崐萁站台，等同表態與親中立委站在同一陣線，讓桃園市民失望，民眾早已看在眼裡。第二階段罷免行動已收到逾1萬2000份連署書，顯示基層不滿情緒不斷累積，隨著投票日將近，相信桃園市民會站出來，用選票下架不適任立委。

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