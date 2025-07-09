桃園蘆竹新南路1段禁行30噸以上大貨車 科技執法7/14上路

蘆竹區新南路一段是禁止30噸以上貨車行駛路段，路面都有禁行警示。（圖由交通局提供）

2025/07/09 17:05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市蘆竹區新南路一段從南華一街一直到南崁路都禁止30噸以上大貨車通行，但屢有誤入或擅闖情形，市府交通局為降低大型車輛對市區道路衝擊，於新南路一段與忠孝路口增設「大貨車科技執法」，針對30噸以上大貨車違規通行自動偵測與舉發，將於14日啟用，以科技執法改善交通並減輕警方人力負擔。

交通局長張新福表示，蘆竹區新南路是下國道1號南崁交流道後往蘆竹市中心重要道路，鄰近住宅區、學校及區公所，所以多年來新南路一段都全日禁行30噸以上大貨車，但仍不時有違規車輛駛入，造成民眾安全疑慮，交通局導入科技執法設備，只要30噸以上貨車駛經該處就會被照相取締，透過科技執法可以節省警力，但違規車輛只要進入禁駛路段就屬違規行為，即使不經過該路口，員警仍可依法告發。

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目前蘆竹區共有7處科技執法，除南崁交流道為未保持路口淨空，其餘都是禁行大貨車，地點分別在南山路三段、南山北路一段、油管路一段與長興路三段28巷口、山腳橋下、山林路三段（頂社國小前）、海山中街，禁行的規格從10噸、15噸到3噸；而新南路一段的科技執法於14日啟用後，將是蘆竹區第8處科技執法。

交通局於蘆竹區新南路一段、忠孝路口增設「大貨車科技執法」，30噸以上大貨車違規通行自動偵測與舉發，該設備於14日上路。（圖由交通局提供）

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