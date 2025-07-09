為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園痴漢火車站盯哨女學生還跟拍 違跟騷法被訴

    李姓男子在桃園火車站二度盯哨、跟拍女高中生，被桃檢依違反跟騷法起訴。（記者余瑞仁攝）

    李姓男子在桃園火車站二度盯哨、跟拍女高中生，被桃檢依違反跟騷法起訴。（記者余瑞仁攝）

    2025/07/09 15:11

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市41歲李姓男子去年10月間在桃園火車站發現1名通勤的女高中生驚為天人，當下跟蹤並用手機拍攝女學生，之後多次到車站守候盯梢，再度跟蹤拍照，女高中生發現後心生畏懼而報警處理，鐵路警察局桃園分駐所盤查李男查獲照片影像，將他移送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依跟蹤騷擾防制法提起公訴。

    檢警調查，李姓男子與受騷擾16歲女高中生互不相識，去年10月8日清晨6點多，李男在桃園車站看見穿著制服這名女學生，心儀不已，就盯著她進出車站，並用手機拍攝其多張照片。

    此後，李男經常在桃園車站蹲守，去年10月25日清晨7點左右再度發現女高中生身影，在違反對方意願下跟著她進入車站，再以手機拍攝女高中全身照片，女學生發現李男緊盯而心生畏懼，向鐵路警察報案，員警獲報盤查李男，查扣其手機發現拍攝多張女學生照片，訊後依違反跟騷法移送桃檢偵辦。

    檢察官偵訊時，李男坦承盯哨、拍攝女高中生等行為，檢方依鐵路警察提供現場照片與監視畫面截圖等證據，認為李男犯行明確，偵結依成年人對未成年人跟蹤騷擾罪嫌提起公訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播