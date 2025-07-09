有信心！桃園市罷免6藍委 陳曉煒：6個三階都能達標

「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體領銜人、牧師陳曉煒。（資料照，記者周敏鴻攝）

2025/07/09 10:48

〔記者陳璟民／桃園報導〕某週刊發布桃園市6席國民黨立委罷免案民調結果，同意罷免第一選區立委牛煦庭的選民比率遠高於不同意，其他5區則以不同比率落後，對此，罷牛案領銜人、牧師陳曉煒昨在網路社群發文，指從一階到二階，都有人問「幾個可以通過」，他答「6個都可以」，很多人不相信，現在做到了，都進入最艱難三階，又被問幾個能達標？他強調：「我們認真的要拉下每一個不適任的立委，6個都要下來。」

陳說，該民調顯示桃一選區有七成的人會出來投票，其中53.4%同意罷免牛煦庭，43.2%不同意。

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陳曉煒表示，有人會悲觀的認為，桃園太藍（難）了，有1席就不錯，但回想過去6個多月的努力，已連過一階（罷免提議）、二階（連署成案），現在他從志工們的付出和認真，及願意思考的公民變多了，對於「三階有幾個能達標（罷免成功）」？他篤定回答相同答案（6個都可以）。

陳曉煒呼籲，最後一里路，6區的罷免志工夥伴要抬頭挺胸，因為拚出了重新投票的機會，桃園全罷缺一不可，需要市民朋友手中以及你去爭取每一張選票。

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