分析桃園罷免6藍委情勢 吳靜怡：要看最關鍵「2王1后」

736大罷免進入倒數，圖為桃園市第五選區罷免國民黨立委呂清玲的志工。（資料照）

2025/07/09 11:35

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票邁入倒數，媒體人吳靜怡表示，桃園市罷免6席國民黨立委「是否能全壘打？要看這關鍵的兩王牛煦庭、涂權吉，一后就是萬美玲」！她認為，罷免牛煦庭是「最穩的一分」，罷免涂權吉若成功，代表民意超越組織經營，算是公民大勝利，萬美玲是指標中間選區，「若能攻下，魯明哲也會翻」！

吳靜怡在臉書PO文表示，罷免桃園6席藍委的連署平均連署達成率超過130％，她認為「牛煦庭+萬美玲」有區域連動性，更代表藍營「最危險的邊界」，一個面對罷免採取強熱硬戰對槓公民，另一個企圖只用看板和組織打冷戰，偏偏最具空戰影響的是桃園區，罷不到牛煦庭的恐怕就會罷免萬美玲，若萬美玲也告失守，藍軍在桃園恐難止血，甚至影響之後市長選情。

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吳靜怡分析，牛煦庭為罷免聲浪最高的熱區，四月民調同意罷免還低於不同意者，但根據最近一份民調指「一定會投票者中支持罷免者多於反對」，「一定會投票」的選民中，贊成罷免明顯多於反對者，是全桃園最明確的「罷免共識選區」，連署已達門檻1.44倍，可見罷免熱度明顯超車，牛煦庭更因「罵人民是一群垃圾」事件引爆全國輿論，使得罷免不再只是藍綠對決，而變成公民對代議士素養的否決。

她指出，涂權吉連署達標率高，恐成為民調垮台的冷門黑洞，最近這次民調的樣本母體是市話民調，民進黨和國民黨支持度膠著，罷免也呈現勢均力敵，在「一定會投票」的選民中，贊成罷免與反對罷免比例接近，同意一方僅些微領先或相當，4月的民調五五波類似，除了比藍綠動員，外出工作與學生的返鄉情況將成關鍵！

吳靜怡續指，萬美玲罷免形勢膠著，卻有機會，選區的連署數達4萬1138份，是桃園市6個罷免選區第二高，選區（桃園區）是全市人口最集中、年輕族群最多的選區，民調顯示投票意願高，有機會局部逆轉。

吳靜怡補充，罷免魯明哲的連署份數在桃園市罷免藍委的6個選區中偏低，但「一定會投票且支持罷免」與反對者勢均力敵，罷免成功與否恐將由投票率與當天催票結果決定；至於邱若華，同意罷免與反對罷免仍有落差，但並非不可逆轉；呂玉玲與萬美玲情勢極其相近。

吳靜怡直言，牛煦庭是「最穩的一分」，應全力守住，涂權吉若能翻盤，將代表民意超越組織經營突破最大防線，算是公民大勝利，萬美玲是指標性中間選區，若能攻下，魯明哲也會翻，全台選情全面反轉！

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