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    蜜桃一夏復興開麥拉！ 首屆「蜜桃之聲」決賽暨水蜜桃之夜12日登場

    最受矚目的水蜜桃評鑑活動將在水蜜桃之夜同場登場。（記者李容萍攝）

    最受矚目的水蜜桃評鑑活動將在水蜜桃之夜同場登場。（記者李容萍攝）

    2025/07/08 20:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕準備「蜜桃一夏」！桃園市復興區年度盛事「蜜桃一夏復興開麥拉─水蜜桃推廣系列活動」將於12日在上巴陵停車場登場，精彩節目從午後一路嗨到晚上，復興區長蘇佐璽邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉，體驗山林的甜蜜與熱情。

    蘇佐璽說，今年活動辦理首屆的「蜜桃之聲」歌唱比賽決賽，由長青組、壯年組、青年組三大類組共18位入選選手進行最終對決，參賽者實力堅強，曲風多元，活動當天將由專業評審現場評分，選出各組冠軍，展現本區深厚的音樂能量。

    除了音樂盛會，最受矚目的水蜜桃評鑑活動也將同場登場，今年評鑑規格為8粒裝，復興區的水蜜桃以果型飽滿、香氣濃郁聞名，優質果農誰能奪下水蜜桃王、甜度王及特優等、優等，備受期待。

    活動當日邀請原住民表演團體輪番演出，以及原住民創作男團「黑旋風」、榮獲全球華人歌唱大賽冠軍的泰雅族歌手羅美玲壓軸演出，於現場特色打卡區拍照並上傳社群軟體，可兌換水蜜桃冰沙或DIY手作體驗，還有農特產品市集和加碼摸彩活動。

    時值暑假，大溪警分局因應水蜜桃之夜活動湧入大量人潮及車潮，於12日中午12點至晚上10點止，針對大溪交流道至活動會場沿線包括桃59-1線道、慈康路、台7線（復興路一段與慈康路口至台7線與桃116線道口）、桃116線道、卡拉道路、中心路等各易壅塞的路口（段）加強交通疏導措施，並沿線機動疏導。

    大溪警分局長徐章哲呼籲山區道路狹窄、停車位有限，為增進旅遊品質避免塞車，請遊客多利用大眾運輸或接駁車，務必配合警方指揮。

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