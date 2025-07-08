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    首頁　>　桃園市

    快來領透卡！ 桃三選區邀尋魯明哲看板拍照打卡催投「同意罷免」

    只要透卡在手，舉起透卡拍一張，魯明哲的看板立刻變身「同意罷免」打卡牆。（記者李容萍攝）

    只要透卡在手，舉起透卡拍一張，魯明哲的看板立刻變身「同意罷免」打卡牆。（記者李容萍攝）

    2025/07/08 19:39

    〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市六席國民黨立委均成案，將於7月26日進行投票，其中，第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊新推出時下最流行的透卡，舉辦「魯蛋追追追：罷免打卡趣」活動，即日起至25日在中壢區廣安街的「愛麵子」據點發送透卡，只要透卡在手，舉起透卡拍一張，魯明哲的看板立刻變身「同意罷免」打卡牆。

    「中壢．破蛋除魯」公民團體領銜人羅怡雯今（8）日表示，魯明哲陣營在中壢區懸掛28面不同意罷免看板和5面LED電子看板，還有滿街跑的公車廣告，相較團隊僅上架6面看板和4面LED電子看板，這仗是「小蝦米對抗大鯨魚」，資源不對稱，團隊志工日前突發其想，藉由小巧思的KUSO創意，將魯明哲的看板或公車廣告輕易變成同意罷免，一來改善看板數不足，也讓民眾對罷免是激烈仇恨動員有不同想像。

    羅怡雯說，歡迎民眾來「愛麵子」據點領取透卡，一起找尋要罷免魯明哲的廣告看板、公車身影一起拍照打卡後，只要上傳社群 FB、IG、Threads，並標記 @breakluegg，回到愛麵子出示該貼文，就能領取BB扇子、BB飄帶、面紙、口罩等可愛小物。

    對此，支持民眾直呼「好可愛！」、「耶耶耶！魯蛋也有透卡可以玩了嗎？太棒了 」、「太有趣了！一定要玩起來！還要收集起來啊！」、「好好玩！好像尋寶遊戲」，還有人提到「公民自然有出乎意料的創意，也算是改變選舉文化的新滋味 」。

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