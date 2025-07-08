被詐346萬！她報警釣出車手 3馬籍男想「黑吃黑」也栽了

八德警分局計誘逮捕詐團車手與在旁企圖黑吃黑的3名馬來西亞籍男子。（記者余瑞仁翻攝）

2025/07/08 19:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊姓婦人今年2月間誤信網路假投資廣告加入「投資股票保證獲利」，被騙走346萬元加入投資，想領取獲利時，詐團要求得再投資1000萬元才能領，楊婦報案配合警方將計就計，4月10日誘出詐團派出陳姓車手在八德區1家超商前交款，員警當場拘捕陳男到案，並拘捕在旁伺機動手「黑吃黑」行搶的3名馬來西亞籍男子，起出辣椒水與手機等物，訊後送辦；桃園地檢署近日偵結依組織犯罪防制條例、詐欺未遂、偽造文書、預備強盜、洗錢等罪嫌起訴4人。

檢警調查，楊姓婦人誤信網路假投資廣告加入詐團成立的「台聯國際投資公司」APP，詐團誆稱「投資股票保證獲利」，楊婦2月間陸續交付346萬投入操作，詐團宣稱投資有獲利，但楊婦欲領回獲利時，詐團卻要求須再投資1千萬元才能領取，楊婦驚覺受騙向八德警分局報案，配合警方向詐團討價還價面交金額降為700萬元。

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警方組成專案小組積極辦案，4月10日中午約出炸團派遣陳姓車手前往八德區豐田路1家超商前面交700萬元投資款，警方布置大批便衣警力埋伏，順利制伏現身取款的陳姓車手到案；埋伏員警另發現附近有3名男子行跡鬼祟，上前盤查起出包括2瓶辣椒水與手機等物，經查證3男為尹姓、任姓、劉姓的馬來西亞籍人，3人供稱聽從詐團其他成員指示，要趁陳姓車手取得面交款時，佯裝刑警現身以辣椒水噴灑黑吃黑強盜贓款，不料陳取款時被警方當場查獲，3人準備逃離時也被員警查獲。

檢察官調查後，依被害人指證、現場照片、贓款及扣案辣椒水、手機等證物，偵結依組織犯罪防制條例、詐欺未遂罪嫌、偽造文書、預備強盜與洗錢等罪嫌起訴陳男及3名馬籍男。3馬籍男目前均仍在押。

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桃園市楊姓婦人準備700萬元，報案計誘炸團車手面交。（記者余瑞仁翻攝）

假投資詐騙集團車手的識別證被警方扣案。（記者余瑞仁翻攝）

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