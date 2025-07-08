龍潭轉運站今開工紓解通勤雍塞 明年10月啟用

桃園市先導的龍潭轉運站，今進行開工動土典禮，預計明年10月啟用 （記者黃政嘉攝）

2025/07/08 17:11

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區居民通勤新北、龍潭科學園區、中壢及新竹等地，上、下班尖峰時段常交通雍塞，市府規劃的大昌路西側永久轉運站，鑑於都市計畫曠日廢時，便比照八德轉運站模式，耗資9400萬元於大昌路二段旁設先導的龍潭轉運站，今進行開工動土，預計明年7月完工、10月啟用。

轉運站距離龍潭交流道僅250公尺，基地面積約1250坪，規劃興建地上1層，設置6席大客車月台，及123席機車停車位。

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張善政主持龍潭轉運站統包興建工程開工動土典禮時指出，原規劃作轉運設施用地的「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」 尚在都市計畫階段，交通用地尚未取得，為加速改善龍潭公共運輸條件，市府仿效八德轉運站模式，選定大昌路二段的農業用地，採租地方式，建龍潭轉運站，未來龍潭鄉親不管往南或往北，都有更便捷的公車路線。

交通局長張新福表示，龍潭轉運站建築外觀採穩重溫潤的土黃色調，融合木質格柵元素，呼應當地田園景觀與陽光質地，展現在地文化與永續精神，主體採鋼骨結構，「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」及永久轉運站估需10年以上完成規劃、推動。

張新福說，短期內，龍潭轉運站能有效分擔通勤壓力，預計納入國道客運7條、市區客運14條及免費接駁公車2條，不僅服務龍潭地區通勤通學需求，也可直達機場捷運A21站、台鐵中壢站及新北捷運永寧站等重要轉乘樞紐，串聯桃園各地，和台北、新竹、台中市，提升交通便利性。

桃園市府交通局說明龍潭轉運站未來服務路網。（記者黃政嘉攝）

桃園市先導的龍潭轉運站，在龍潭區大昌路二段旁設置。（記者黃政嘉攝）

桃園市先導的龍潭轉運站模擬圖。（桃園市府交通局提供）

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