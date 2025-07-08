為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃市白色轎車迴轉與機車迎面碰撞 釀3傷

    圖中白色轎車迴轉與機車迎面碰撞釀3傷。（記者李容萍翻攝）

    圖中白色轎車迴轉與機車迎面碰撞釀3傷。（記者李容萍翻攝）

    2025/07/08 15:55

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名30歲周姓男子，駕駛白色轎車由中壢區義民路直行往平鎮方向，行經民權路224巷準備迴轉，後方直行的機車騎士21歲李姓男子因剎車不及迎面碰撞，李男與乘客19歲蔣姓男子當場連人帶車被撞飛。中壢警分局獲報到場處理，所幸周男、李男、蔣男都只有受到輕傷，沒有生命危險。

    有網友把行車記錄器所錄下影片分享到社群平台，提醒騎士「騎車真的要小心」，對此，有網友認為「騎車很趕時間」、「兩個都不看路」，但也有人質疑「轎車駕駛可能以為對向沒車，忘記再確認一次後方吧」。

    中壢警分局中壢交通中隊今日表示，周男前晚駕駛白色轎車於義民路直行往平鎮方向，行至於民權路224巷口欲迴轉時，與沿義民路直行往平鎮方向的李姓騎士發生交通事故，導致周男頸部挫傷、李男與後座乘客蔣男有多處擦挫傷。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經路口或進行轉彎、迴轉等動作時，務必減速慢行並確認周遭有無其他車輛或行人，優先禮讓直行車確保安全無虞後再行動作，以防止事故發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播