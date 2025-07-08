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    首頁　>　桃園市

    丹娜絲颱風重創南台灣 桃市府整裝馳援嘉義市救災工作

    桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅8日慰勉支援同仁。（桃市府提供）

    桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅8日慰勉支援同仁。（桃市府提供）

    2025/07/08 13:52

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅今（8）日一早前往養護工程處慰勉支援同仁，他表示，市府接獲嘉義市請求支援後，立即組織救災隊伍，迅速調派各式搶修機具與必要人力，今早火速南下支援，協助當地進行災後清整與市容復原，全力協助嘉義市民盡早恢復正常生活。

    王明鉅表示，他代表市長張善政前來向救災團隊致意，此次颱風過境，所幸未對桃園造成重大災情，讓市府有餘裕能力調度資源，向受災縣市伸出援手，市府秉持地方互助的精神，組織救災團隊，出動山貓3輛、吊卡車5輛、抓斗車2輛等各式搶修機具，連同27名同仁與技術人員，共同投入嘉義市各項災後復原工作。

    王明鉅表示，感謝工務局、消防局及養工處同仁挺身而出，展現高度的公務精神及責任感，並叮囑所有前往執行任務的同仁務必注意自身安全，平安完成任務。

    桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅8日慰勉支援同仁。（桃市府提供）

    桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅8日慰勉支援同仁。（桃市府提供）

    桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅8日慰勉支援同仁。（桃市府提供）

    桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅8日慰勉支援同仁。（桃市府提供）

    桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅8日慰勉支援同仁。（桃市府提供）

    桃市府出動人力、機具馳援嘉義市救災工作，副市長王明鉅8日慰勉支援同仁。（桃市府提供）

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