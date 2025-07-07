桃園老婦過馬路遭撞傷 駕駛提前左轉未停讓 最高罰3萬6

桃園中壢不禮讓行人事故激增，圖中男子開車提早跨越分向限制線，撞及穿越馬路老婦人釀重傷。（中壢警方提供）

2025/07/07 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕道路交通管理處罰條例第44條最新規定，駕駛人未禮讓行人發生事故，需負擔民刑事責任外，面臨新制加重7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，情節嚴重，將移送吊扣或吊銷駕照。桃園市一名41歲男子開車自中壢區精忠二街左轉精忠一街，未到路中央、提早跨越分向限制線，以及A柱影響視線下，車頭直接撞上正在過馬路的78歲老婦人，造成老婦後腦勺著地，頭部受創，意識一度模糊，所幸經路人報案由救護車緊急送醫救治，目前無生命危險。

中壢警分局7日表示，經調查，肇事男子違反道路交通管理處罰條例新規定，至少罰款7200元，最重罰款3萬6000元及吊扣或吊銷駕照，這也是新制修法上路，中壢的第一件。

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警方指出，老婦人當時正依規定穿越道路，且已進入到路口，肇事駕駛未依規定停讓即左轉，是造成事故主因。警方呼籲駕駛人駕車行經路口、巷弄時，務必減速慢行，特別是遇有行人穿越時，應全面停車禮讓，切勿心存僥倖或因為趕時間就違規搶道，以免釀成無法挽回的憾事。

中壢警分局長林鼎泰強調，路權不是口號，路口停讓更是每一位駕駛人應盡的基本義務，今年1至6月中壢警分局共舉發車輛不禮讓行人計2636件，較去年同期增加738件、成長38.8%；行人路權已是當前警方維護交通安全的執法重點之一，後續將持續針對易發生行人事故的路口進行巡查與執法，期望降低類似案件發生。

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