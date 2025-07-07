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    首頁　>　桃園市

    丹娜絲遠離 桃園永安漁港湧人潮 觀浪啖美食

    丹娜絲暴風圈遠離，桃園新屋永安漁港觀光魚市遊客買魚貨、大啖美食。（記者李容萍攝）

    丹娜絲暴風圈遠離，桃園新屋永安漁港觀光魚市遊客買魚貨、大啖美食。（記者李容萍攝）

    2025/07/07 21:15

    〔記者李容萍／桃園報導〕丹娜絲颱風來襲，桃園市政府6日晚上首次宣布分區停班課，包括蘆竹、大園、新屋、觀音沿海4行政區停班停課，隨著風雨因颱風遠離停歇，中央氣象署7日傍晚解除海上颱風警報，新屋區永安漁港中午湧入人潮，許多沿海民眾前往中壢區漁會的觀光魚市大啖美味海鮮，或觀浪，開心直呼「賺到了一天颱風假」。

    中壢區漁會總幹事黃德汶表示，今天上午稍有風雨，前往觀光魚市的遊客與平日相當，但近午後無風無雨，人潮湧入，生意比以往平日增加3成。

    黃德汶預告，永安漁港年度盛事「2025星繽樂狂歡嘉年華」系列活動，首場將於19日傍晚登場，規劃「嗨FUN樂團樂永安」，8月2日安排「潮起潮樂CHILL海海」、8月30日「星光熠熠 金曲夜」等三大活動主題，分別邀請ADOGA、孤寂輔導室、橘外人、鯊魚煙囪，陳忻玥、李杰明、一井、南方二重唱、海鷗的蛋，以及李千娜、潘裕文、吉巴萘、巴大雄、Yunix等藝人卡司接力演出；3天均有搧海風創意市集和摸彩活動，邀請遊客攜家帶眷體驗在地漁港魅力。

    「2025星繽樂狂歡嘉年華」系列活動。（中壢區漁會提供）

    「2025星繽樂狂歡嘉年華」系列活動。（中壢區漁會提供）

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