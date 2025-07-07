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    丹娜絲快閃！石門水庫降雨不如預期 水位未升反降

    丹娜絲快閃！石門水庫降雨不如預期、水位未升反微降。（記者李容萍攝）

    丹娜絲快閃！石門水庫降雨不如預期、水位未升反微降。（記者李容萍攝）

    2025/07/07 18:13

    〔記者李容萍／桃園報導〕台灣本島脫離丹娜絲颱風暴風圈，中央氣象署今（7）日近午宣布解除陸上颱風警報、傍晚解除海上颱風警報，桃園市石門水庫集水區從昨（6）日至今日上午，累計降雨量14.7毫米、水庫入流量約100萬噸，不如颱風前預估實施放水操作；昨日傍晚5點，大壩水位243.38公尺（滿水位245公尺）、蓄水率達93.3％、蓄水量1億9150萬噸，今日傍晚5點，水位243.26公尺、蓄水率達92.8％、蓄水量1億9049萬噸。

    水利署北區水資源分署副分署長郭耀程表示，時隔一日，石門水庫水位微降12公分、蓄水少了101萬噸，其原因研判為丹娜絲颱風自嘉義登陸後，受到中央山脈破壞其整體結構，使其降雨主要發生在中部及南部地區，北上後於北部地區降雨量因而減少。

    另外，石門水庫集水區降雨量尚未完全入庫，且仍持續供應民生、產業及農業用水每日約200萬噸，故水庫水位下降是正常情況，研判後續降雨入流水庫仍可維持高水位供水，水情良好，預估下半年包括民生、產業、農業供水審慎樂觀。

    石門水庫降雨不如預期、水位未升反微降。（記者李容萍攝）

    石門水庫降雨不如預期、水位未升反微降。（記者李容萍攝）

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