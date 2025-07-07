桃園颱風假只放沿海4區被罵翻 張善政：這是正確決定

桃園市長張善政今天上午主持丹娜絲颱風災害應變中心第2次工作會議，說明颱風分區放假決策。（記者余瑞仁攝）

2025/07/07 11:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕丹娜絲颱風襲台，桃園市是全台唯一分區放假的縣市，市長張善政臉書被灌爆，他今（7）日上午主持應變會議時表示，雖然網友期待全市放假，但從中央氣象署預報風雨研判，僅沿海4區風雨達標就停班課是正確決定，沒有其他考慮，也鼓勵市府團隊辛勞，強調：「壓力由我們府層承擔，該放就放，不該放就不放！」

張善政今天上午前往桃園市消防局主持丹娜絲颱風災害應變中心第2次工作會議前受訪表示，放不放假都是依照氣象局的預報，沿海4區風力會達標，所以放4區，其他地方沒有達標，就依照行政院的規定，正常上班、上課。

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面對部分民眾抱怨隔一條路停班課結果大不同，張善政表示，行政院的放假規定本就有分區停班停課的作法，沒辦法隔一條河、一條路就多放一點，市府就是依照行政院的規定執行，這是最穩當的作法。

張善政主持應變會議時也向市府團隊表示，昨晚氣象預報沿海4區風大，從今日情況來看，的確風雨達標，也傳出零星小災情，證明4區停班課是正確決定，像大家所在的桃園區就幾乎感受不到強勁風雨。他說，雖然網民期待全市放假，他也向市府同仁喊話：「壓力由我們府層來承擔，該放就放，不該放就不放！」他表示，桃園市通勤的市民眾多，雖然台鐵西線長途列車沒開，但區間車都仍正常營運，桃園往返基隆沿線都能正常通勤，且桃園、中壢等靠近內陸的區域也沒有太大風雨的困擾，颱風警報即將解除，桃園目前都僅有小災情、沒有傷亡，團隊的辛苦都有收穫。

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