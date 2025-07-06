力挺呂玉玲 趙少康：執政黨無差別罷免是民主逆流

「戰鬥藍」發起人趙少康（左）為國民黨立委呂玉玲（右）站台，痛批執政黨無差別罷免就是民主逆流。（呂玉玲服務處提供）

2025/07/06 21:39

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市六席國民黨立委投票將於7月26日登場，第五選區立委呂玉玲今（6）日下午在平鎮區舉辦反惡罷宣講說明會，「戰鬥藍」發起人趙少康站台引用胡適名言「容忍比自由更可貴」，直指執政黨無差別罷免就是民主逆流，26日投票是台灣民主的關鍵，呼籲鄉親一定要站出來投下不同意罷免票。

趙少康表示，去年立委選舉他才來平鎮、龍潭為呂玉玲助講，民進黨選戰失利後就積極布局大罷免，以公民團體掩護，民主政治4年選1次，做好就繼續支持，做不好就換人做，「當前大罷免可以說是民主嗎？」無差別罷免是民主逆流，全世界只有在台灣發生。

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趙少康引用胡適名言「容忍比自由更可貴」強調，民主就是立場不同、大家相互妥協，痛批執政黨完全無法包容不同意見，也為呂玉玲抱屈，肯定像呂一步一腳印為地方爭取市立醫院、噪音補助，這麼認真的立委，若是做不好，去年怎麼會獲得鄉親支持連任。

趙少康說，民進黨以國民黨親共為由發動大罷免，國民黨只是主張和平，不希望兩岸兵戎相見，不希望台灣年輕人上戰場，是民進黨仇恨動員讓社會陷入對立，當前台灣最需要團結，才能共同應對外部局勢變化，呼籲鄉親26日台灣民主關鍵時刻，一定要站出來投下不同意票。

包括呂的兒子桃園市議員陳韋曄、市議員舒翠玲及多位里長站台助講，舒說，當前立法院生態朝小野大，執政黨不尊重立法院多數聲音，意圖以大罷免扭轉席次，這做法沒有道理。

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