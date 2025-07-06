桃園7/7僅沿海4區停班課 網友湧張善政臉書怒喊「大罷免大成功」

丹娜絲颱風來襲，桃園市明日除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停止上班、上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。（圖擷自中央氣象局）

2025/07/06 21:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕丹娜絲颱風來襲，桃園一日生活圈的新竹縣市、苗栗縣都宣布明（7）日停班停課，桃市府晚間8點宣布，依交通部中央氣象署最新天氣預報資料並經基北北桃共識，桃園市明日除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停止上班、上課外，其餘各機關學校照常上班及上課，訊息一出立刻引發大批民眾不滿質疑「還有這樣分的喔」、「把復興區放在哪裡」。

基北北明日正常上班上課，桃園市也比照辦理，但將風雨達標的沿海4區單獨停班停課，連過去山區災情較嚴重的復興區也在上班上課之列，網友訊間湧入市長張善政臉書按「怒」，質疑「要停班停課就一起停還分」、「還有這樣分的，要不要分到哪一條路、哪一條街口」、「善政！你讓我失望了」、「龜山南美國小屬於蘆竹南崁生活圈卻無法放假」，甚至有不少網友直接留言喊「大罷免、大成功」，但也有網友認為「雖然大家都期待放假，但也理解市府根據專業氣象資訊做出決策，確保城市正常運作」、「這樣放假法還滿有創意的」。

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桃園市此次颱風假模式，不少網友在市長張善政臉書詢問，若是幼兒園在未放假的行政區，老師住在放假的4區，老師放颱風假，學生要怎麼上課；那上班會行經沿海4區，或是住在其他區域但在4區上班的上班族該怎麼辦。

對此，桃市府動局表示，依照天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點規定，工作地、居住地或上班必經途中任一轄區已通告各機關停止上班，勞工可不出勤，因此上班路線必經停班停課行政區的勞工，也符合前述條件。

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