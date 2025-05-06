國防部刪除兩蔣「謁靈」、「陵寢」用詞 桃市府籲勿政治思維處理

大溪慈湖的前總統蔣介石陵寢，目前仍有三軍儀隊駐守。（資料照）

2025/05/06 20:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕針對國防部刪除兩蔣「謁靈」、「陵寢」用詞，桃園市政府今晚表示，中央或地方已經歷過多次政黨輪替，對於兩蔣文化園區去政治化，已經是多數人的共識，呼籲中央不要政治思維處理此一議題。

桃市府表示，國防部在某民進黨立委質詢相關議題後，突然更改相關用語，動機實在很難讓外界理解，怎麼會蔡英文前總統與前市長鄭文燦任內沒有轉型正義問題，到了市長張善政時期，又突然有轉型正義的問題。

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桃市府表示，台灣社會發展至今，前往兩蔣文化園區參觀的民眾，相信早就沒有任何崇尚威權的想法，市府也不認同以保存威權解讀設置目的，而鄭文燦在市長任內提過，兩蔣文化園區是當年前副總統呂秀蓮擔任桃園縣長時所設置，目地其實就是為了卸除個人威權崇拜，是基於歷史文化及觀光價值，他也提到兩蔣雕塑公園，早已卸除威權崇拜的意味，可以基於觀光的理由保留。

桃市府表示，市府管轄部分本就以「兩蔣文化園區」為名，此次國防部調整用語，不影響既有營運，市府將持續維護並提升園區的歷史文化內涵與觀光價值，並強調具歷史意涵的觀光景點，是地方政府吸引旅客的重要資產，期盼中央以民生需求為施政重點，才能創造中央與地方的雙贏局面。

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