桃園鐵路地下化邁向全面施工高峰期 全案進度32.63％

桃園鐵路地下化計畫路線進度32.63％。鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘6日進一步說明工程進展。（記者蔡昀容攝）

2025/05/06 18:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園鐵路地下化計畫將邁向全面施工高峰期。交通部鐵道局表示，預計今年下半年到明年期間，開始陸續施作主體工程。全案進度目前達32.63％，另配合工程進度及需求，沿線多項設施陸續啟用，內壢站新建跨站天橋預計今年底啟用，平鎮臨時站預計明年10月啟用。

桃園鐵路地下化計畫路線全長17.9公里，北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，沿線將改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，並新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站。其中，桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23站共構。

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桃地計畫受平鎮段南延、工程流標、物價上漲等影響，計畫期程延宕三年，改為2033年1月通車，經費也從1047.9億元增至1817億元。中路、桃園醫院及中原3個通勤站則預計2034年9月完工。鐵道局去年10月報修正計畫到行政院被退回，上週再次提報。

鐵道局說明，新增經費之中，其中400多億元是受物價上漲影響，300億元是平鎮段南延1公里多產生的費用，以及數個車站的地面停車場改地下化。

鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘坦言，營建市場原物料上漲及勞工短缺確實帶來挑戰，因此分階段推動工程。目前10件臨時軌工程，9件施工中、1件發包中；平鎮站路段、中路站路段、中壢站路段、桃園站路段及中原站路段等主體工程則陸續完成發包，接下來將進入施工階段。

副局長呂新喜表示，全案工程進度目前32.63％。工程進度經工程金額換算，目前執行的臨時軌工程金額較低，因此單就數據來看，進度看起來較慢；待今年下半年到明年期間，開始施作主體工程，工程金額就會提升、進度就會加快。

配合工程進度及需求，鐵道局指出，去年6月啟用中壢臨時前站，經過站方及民眾回饋，改善空調、廁所不足等問題，今年4月30日也增設啟用中壢前站女廁。去年11月啟用的鳳鳴臨時站，啟用當月每天約3000人次使用，目前提升至4000多人，達到培養運量、讓附近居民習慣鐵路運輸的目的。

桃園鐵路地下化計畫路線全長17.9公里。交通部鐵路局6日表示，目前全案進度32.63％。（鐵道局提供）

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