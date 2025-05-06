桃市開設僑生公車司機班 持小客車駕照滿2年、取得華語文能力檢定優先招募

桃園推動「大客車駕駛受訓即就業培訓」計畫，一年來已經培訓106名公車司機。（交通局提供）

2025/05/06 16:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決公車司機荒問題，勞動部於3月27日預告修正「外國人從事就業服務法」，預計開放取得我國大專院校副學士以上學位之外國留學生、僑生與其他華裔學生從事公車駕駛及安全管理工作；配合中央政策，桃園市政府交通局規劃僑生班；優先鎖定持有小客車駕照滿兩年、畢業前可取得華語文能力檢定「基礎級」資格大四僑生為招募對象。

交通局長張新福表示，勞動部於3月27日預告修正「外國人從事就業服務法」，預告期間為14天，目前正在整理各方的意見後公告，由於桃園推動「大客車駕駛受訓即就業培訓」計畫頗有成效，目前已經和大專院校接洽，待法令正式實施後就可上路。

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張新福說，去年發生公車司機荒，桃園市除率先推動「大客車駕駛受訓即就業培訓」計畫，市長張善政也呼籲中央開放外籍司機，很高興中央從善如流，根據統計桃園市大專院校僑外生人數1萬1695人，其中僑生3302人，大四僑生693人，這批學生即將進入職場也是鎖定招募對象。

新福指出，外國人從事就業服務法修法內容對僑外生擔任大客車駕駛之薪資設定不得低於5萬元，具備高度吸引力，為協助僑生順利銜接職場，交通局也與勞動局、社會局、婦幼發展局等跨機關合作，設計為期三週的職前短期補習專班，課程涵蓋生活法律、道路交通法規、勞動權益、實用華語、交通安全與事故應變、客運見習實作等，並提供受訓生活津貼，使僑生一旦考取職業大客車駕照，即可無縫投入公車營運行列，成為本市區客運駕駛即戰力。

另為強化保障，也將要求市區客運業者除依法投保強制險、乘客責任險及第3人責任險外，進一步加保超額保險，提高駕駛人的必要保障，讓僑生安心駕駛、家人放心支持，一同建構安全、穩定的公共運輸服務。

張新福也提到，交通局自去年3月起推動「大客車駕駛受訓即就業培訓」計畫，迄今增補106位駕駛，今年配合中央法規修正，啟動招募僑生參與公車駕駛培訓計畫，電話0800-292-088。

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