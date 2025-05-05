出家人也站出來 梵因法師：心中對台有愛者一起支持大罷免

梵因法師在第一線擔任罷團志工。（記者李容萍攝）

2025/05/05 23:25

〔記者李容萍／桃園報導〕全國大罷免潮持續延燒，出家40年的佛弟子釋正定（梵因法師）家住桃園市中壢青埔，在「光復桃園，六區全罷」公民團體卯勁衝高罷二階段連署期間除參與連署、站上罷免第三選區立委魯明哲第一線擔任罷團志工，今年3月與佛教界子弟發起「佛教皈依弟子護國宣言」，面對更艱困的三階投票，他呼籲，對台灣未來跟他一樣感到恐懼不安的人，都可以勇敢站出來，哪怕是一句加油、關懷的話，或是拿個牌子，都是對罷團最大的支持。

62歲的梵因法師，在大學畢業那一年出家，出家後在馬祖北竿先服兵役2年（預官排長），1987年回南投蓮因寺修行，去年4月為照顧年邁母親，回桃園中壢修行；他分享，這兩天也南下參與白沙屯媽祖進香幫忙全國很多艱困選區的二階連署擺攤收件。隨行的香燈腳熱情對罷團志工比讚、喊加油，經觀察喊簽過連署的比例約5分之1，這是他當快閃連署小蜜蜂以來比例最高的，給志工們帶來莫大的信心和歡喜。

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梵因法師說，出家40年間從未參與政治活動，但去年他慢慢觀察到說國民黨、民眾黨在立法院的一些行為、亂象，感覺到藍白立委完全不顧、甚至違背台灣的民意，好像已經不打算要有下一次選舉，好像與背後的中共已經決定，要一次一定把台灣弄亂，達到進一步併吞台灣的目的。讓他感到相當焦慮，很擔心台灣的未來，時常睡不著覺，既然佛弟子也有義務盡力協助蒼生離苦得樂，而不是躲在寺院裡面什麼都不管，決定挺身而出加入罷免團體。

推動罷免第一選區立委牛煦庭的公民團體「桃園罷牛，淘汰牛氓」領銜人牧師陳曉煒，是虔誠基督徒，也是首先開放教會支持大罷免的教會牧師，梵因法師今年初決定要站出來挺大罷免，就是直接去找陳曉煒牧師，兩人雖是不同的宗教信仰，愛台灣的心是一樣的，梵因法師曾把大頭貼放上「跟牧師的合照」，彼此惺惺相惜，兩人認同這次大罷免救台灣已經跨越宗教信仰，希望「心中對台灣有愛的人，一起支持大罷免」。

梵因法師提到，罷團裡的志工許多都是家庭主婦，白天上班、下班要顧家，只有深夜家人都睡著以後，才有時間處理罷團的事情，假日還要上街頭當連署快閃志工，他真的不曉得她們這些連署菩薩是怎麼撐過來的，內心相當感動和感佩。

梵因法師在第一線擔任罷團志工。（記者李容萍攝）

梵因法師在第一線擔任罷團志工。（記者李容萍攝）

梵因法師和牧師陳曉煒的大頭貼。（梵因法師提供）

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