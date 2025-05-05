桃園內壢後站 突發撞況、交通亂象多

內壢後站交通亂象多，面對未來鐵路地下化工程動工，市議員謝美英（右）要求各單位制定突發事件應急處理流程。（謝美英提供）

2025/05/05 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區內壢火車站後站的交通近期屢拉警報，3月初強降雨造成黃泥衝刷，鐵軌變黃河，水漫道路，車輛動彈不得；4月底又因行人闖鐵路平交道釀死傷事故，造成內壢後站大大小小路段全部塞爆，將近1、2小時無法行進，而且幾乎沒替代道路可以改道，導致學生上課、上班族大遲到。因應未來鐵路地下化工程動工，地方憂心更嚴酷的交通黑暗期恐成為生活日常。

無黨籍市議員謝美英今（5）日要求市府交通局應和鐵道局等單位制定突發事件應急處理流程，因應未來鐵路地下化工程動工，若遇緊急狀況，民眾應有可以通報的單位及反應的窗口，並有管道獲取即時訊息，另現場應有相關單位引導疏散人潮、車潮，事故地點前的連動路口也應擺放相關警示。

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交通局：加強多管道發布事故訊息

對此，交通局交通安全資訊科長黃貴正表示，有關鐵路死傷案件導致平交道及周邊道路壅塞，台鐵公司第一時間會通報市府、警、消等相關單位會優先進行事故排除及交通疏導，交通局同步「暫時解除」一般道路號誌及和平交道連動號誌調整機制，配合警察局協助分流車潮，除警察局派員在現場指揮疏導交通，交通控制中心針對周邊鄰近路段調整紅綠燈及CMS（資訊可變標誌）發佈改道資訊。

考量路上的實體CMS標誌可能不足使用，未來鐵路沿線交通局將再透過GPS定位技術，當民眾有下載「桃園輕鬆GO」APP,經過該座標會自動藍芽推撥改道訊息，以及市府LINE粉絲團、「友桃交訊網」等管道發布事故訊息。

陳姓市民表示，內壢後站上下班尖峰時段交通流量原本就很大，鐵路地下化周邊工程啟動之後，沿線自立、精忠、興仁、遠東四個平交道前的道路動線經常有異動，塞車已是家常便飯，遇到突發的天災人禍，上班上學受到影響，大家苦不堪言。市府若能提前示警，至少未進塞車區的車輛可以提前避開，路況也不至於雪上加霜。

內壢後站現況交通亂象多，面對未來鐵路地下化工程動工，用路人憂心交通黑暗期將是生活日常。（記者李容萍攝）

3月初強降雨造成黃泥衝刷，鐵軌變黃河，水漫道路和鐵軌，內壢火車站過往車輛幾乎 動彈不得。（謝美英提供）

4月底又因行人闖鐵路平交道釀死傷事故，造成內壢後站大大小小路段全部塞爆。（謝美英提供）

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