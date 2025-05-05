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    35歲平鎮游泳池荒廢2年 桃園市府將改建為社會住宅

    平鎮游泳池閒置2年，市長張善政視察拍板改建為複合型社會住宅。（桃園市政府提供）

    平鎮游泳池閒置2年，市長張善政視察拍板改建為複合型社會住宅。（桃園市政府提供）

    2025/05/05 22:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市鄰近國立中央大學的平鎮區游泳池，完工迄今35年，曾是許多桃園人成長過程中的重要場景，因建物設施老舊、損壞嚴重，營運困難，泳池停業至今2年閒置變成「蚊子館」。市長張善政今（5）日下午視察，聽取體育局及都市發展局報告促參初步評估及實地了解現場環境，拍板將改建為複合型社會住宅。

    位於中壢、平鎮區交界的平鎮游泳池及附設籃球場、網球場，在桃園升格前由平鎮市公所興建管理，包括50公尺露天泳池及更衣室、辦公室建物，附設2座網球場、1座籃球場，面積近1公頃；該場館1990年完工啟用，卻因建物老舊、泳池防水層破損、球場地板龜裂等設施損壞嚴重，泳池場地2023年4月委外合約到期後停業，市府招標亦無人問津，該場地荒廢至今。

    張善政今現場聽取促參初步評估，立委呂玉玲到場表示，該泳池場地老舊損壞閒置多年，平鎮南勢及中大均有運動中心，平鎮高雙、雙連地區民眾游泳會到中大游泳，平鎮泳池場地閒置空出，適合做複合型社會住宅，保留室內、戶外運動設施，更有利當地整體發展。

    體育局長許彥輝指出，該場地原規劃引進民間資源重建，去年12月啟動平鎮區運動場館BOT促參前置作業，因顧問公司初步評估財務難以達成損益平衡，市府調整朝複合型社會住宅規劃，並優先規劃室內、外運動設施，包括桌球等綜合球場及舞蹈教室，滿足當地居民運動休閒需求。

    都發局長江南志表示，市府為加速低度使用土地開發、提高資產效益，將持續透過「未來城市空間發展會報」整合各局處資源，由住宅發展處配合體育局及平鎮區公所，共同推動複合型社會住宅整體規劃。未來將加速辦理後續設計及工程發包作業，回應市民期待。

    江南志提到，平鎮區複合型社會住宅總樓地板面積逾2萬坪，規劃約465戶，並設置數百個汽、機車停車位，整體規劃亦將保留室內外運動設施及場域供市民使用。完工後，除可提供優質社會住宅空間，亦有助推動社區服務、運動風氣及社會福利，打造宜居社區。該「複合型社會住宅」，目標2031年完工入住。

    包括新聞處長羅楚東、社會局副局長陳茹文、平鎮區長蕭巧如等均前往視察。

    平鎮游泳池閒置2年，市長張善政（右）拍板改建為複合型社會住宅。（桃園市政府提供）

    平鎮游泳池閒置2年，市長張善政（右）拍板改建為複合型社會住宅。（桃園市政府提供）

    平鎮游泳池閒置2年，張善政拍板改建為複合型社會住宅。（桃園市政府提供）

    平鎮游泳池閒置2年，張善政拍板改建為複合型社會住宅。（桃園市政府提供）

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