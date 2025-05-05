中配主婦變身美甲師 靠「指上功夫」創業重返職場

新住民小琪靠著參加職訓學得美甲技能，成功重返職場創業當美甲師，收入穩定找回自信。（桃竹苗分署提供）

2025/05/05 21:24

〔記者李容萍／桃園報導〕中國新住民「小琪」（35歲），嫁來台灣定居桃園龜山10餘年，在小孩上小學後萌生重返職場念頭，為謀取技能，她參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦的全方位美甲美睫培訓班新住民專班，學到美甲等技能及考取證照，去年9月毅然在家創業成立美甲工作室，累計做過500雙手，收入穩定、也兼顧家庭，成功由家庭主婦變身專業美甲師。

台灣媳婦小琪今（5）日表示，她大學畢業後嫁來台灣，婚後專心撫育小孩、照顧家庭，直到小孩陸續上小學，她考慮重返職場，卻因長期忙於家務、生活圈狹小，逐漸失去自我肯定，為求取一技之能，她查詢「台灣就業通」網站，發現桃竹苗分署委託中華國際職業美學協會開設全方位美甲美睫培訓班新住民專班適合自己，決定報名職訓。

請繼續往下閱讀...

小琪在該職訓班2個月的308小時課程，培訓學習美甲彩繪、手足保養、臉部按摩、彩妝及美睫嫁接實務訓練，結訓後也順利考取美容丙級技術士證照，並到美甲店累積美甲技巧、管理實務經驗，決定在家創業，成立美甲工作室，去年9月開業至今，主打社區與熟客，迄今累積做了超過500雙手，今年農曆春節營收曾高達3萬元，創業後不僅兼顧家庭，也擁有穩定收入，最重要的是從工作中找回自信與成就感。

桃竹苗分署長賴家仁表示，不少婦女朋友在離開職場多年，會發現原有的專業技能已不符合現今產業需求，透過政府職業訓練資源補充技能，不僅可以彌補技術落差的問題，還能提升職場競爭力，順利重返職場。113年度桃竹苗分署為協助女性重返職場或創業，結合轄區內優質的辦訓單位開辦包括觀光導覽與餐旅民宿實務、烘焙伴手禮暨輕食製作、流行快剪髮型實務、會計稅務與ERP財務管理、職場文書與網站美編應用、俏麗美睫美甲師造型等，成功協助1143位女性順利就業。

114年度訓練課程已陸續在「台灣就業通」網站公告，歡迎年滿15歲以上、有就業意願的失（待）業者踴躍報名參加。

桃竹苗分署辦理美甲職訓課程，吸引不少女性待業民眾報名參訓學習一技之長。（桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法