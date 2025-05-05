邱若華：繼續把事情做得更好 請選民投下不同意票

邱若華回應，上任至今每天戰戰兢兢為地方努力，請選民投下不同意票，讓想做事的人能做得更好、更多。（資料照）

2025/05/05 16:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第6選區立委邱若華罷免案，第2階段連署今（5）日送件，邱若華回應，上任至今每天戰戰兢兢為地方努力，請選民投下不同意票，讓想做事的人能做得更好、更多。

邱若華指出，這2天有不少朋友看到罷團宣布她的罷免案第2階段連署已經達標，都趕忙來關心，讓她非常感動，其實在聽到消息的當下，她心裡是平靜的，因為這是現在制度下不可避免的挑戰，她完全尊重。

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她表示，上任至今其實時間不算長，但她和團隊每天都在處理地方的需求，爭取預算、辦理會勘、推動建設、回應陳情，跑行程、看資料、準備質詢，真的可以說一天都不敢鬆懈，努力的成果許多已經看見，也有些還在努力，這些工作可能沒有每天上新聞，但她要求自己必須對得起大家的託付，目標一直很清楚，就是希望能對桃園、對八德、大溪、復興與中壢12里多做一點事。

邱若華指出，被列為罷免對象，在民主社會裡不同的聲音是正常的，大家對於政治參與的方式也都不同，對她而言，面對挑戰別無他法，就是繼續把事情做好，用表現讓大家來判斷，這場罷免是因為立委失職，還是因為對選舉結果的不甘心？是真心為了地方好，還是只是為了政治算計？如果覺得這場罷免不夠正當、覺得浪費太多時間與資源在政治鬥爭，忽略台灣有許多更重要的工作要做，有太多內外挑戰要克服，請在罷免投票日那天站出來投下「不同意」票，讓政治回歸理性，也讓她有空間繼續好好做事，「不同意」不是否定誰的立場，不是政黨間的對抗，而是讓想做事、真心關心地方的人，能把事情做更多、做更好。

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