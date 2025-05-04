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    轎車擦撞機車、無照少年輕傷 警民街頭爆吵架聲成意外插曲

    圖中轎車擦撞機車、無照少年輕傷，警民街頭爆吵架聲成意外插曲。（民眾提供）

    圖中轎車擦撞機車、無照少年輕傷，警民街頭爆吵架聲成意外插曲。（民眾提供）

    2025/05/04 23:12

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市23歲邱姓男子，今（4）日凌晨2點開車行經中壢區中北路二段與同方向少年機車騎士發生碰撞事故，致使少年四肢多處擦挫傷，警方獲報誤為街頭糾紛，出動4車、12警力到場，過程中，員警與邱男及其友人雙方「爆發情緒吵架聲」，現場友人用手機錄下爭執過程；警方現場進行邱男酒測值為0，而無照騎車少年經送醫治療和依法開單。

    網友在社群平台PO文指稱，今日天凌晨開車返家行經中壢區中山北路二段發生車禍，該車直行與14歲少年（無照駕駛）撞上，下車查看少年傷勢，車上包括他共4人，後續請警察備案，之後來了12輛警車，「警察下車甚至對他同事言語挑釁，請問這樣執法合理嗎？」

    根據網友錄下影像，當時大批員警到場與邱男等人爭吵，有員警質疑邱男等人「撞人、恐嚇別想肇逃」，邱男等人說沒有肇逃，在吵架過程中有員警喊話「我穿制服那怎樣…」，邱男等人反駁沒有恐嚇任何人。

    對此，中壢警分局晚間說明，警方獲報民眾報案街頭發生糾紛，民眾目睹邱男行車搖晃，警方出動員警12人到場，並非12輛警車，檢視邱男車內有無違禁物品，過程中「雙方情緒爆發，講話大聲而已」， 雙方酒測值為0，少年無照駕駛、多處擦挫傷，警方依交通事故處理，將少年送醫依法開罰，邱男做完筆錄後返回。

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