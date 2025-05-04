桃園原鄉宇內溪溫泉泡湯新秘境爆棚 5/7起下午場延至4點

小烏來風景特定區全新宇內溪溫泉戲水區試營運，受到大人、小朋友的喜愛。（記者李容萍攝）

2025/05/04 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原鄉復興區不只「羅浮溫泉」，小烏來風景特定區新闢「宇內溪溫泉戲水區」，4月26日起試營運至5月底（週一、二休園），凡遊客購買小烏來風景區門票，除原先可參觀天空步道、天空繩橋外，還能免費泡湯，由於試營運時段僅上、下午各2個小時，加上同時段總量管制以35人為上限，導致欲前往「泡湯」遊客無法入場，對此，負責營運的桃園市觀光發展基金會研議從5月7日起延長下午場時間至下午4點。

宇內溪溫泉池泉質為透明無色的碳氫鈉泉，泡湯後能使肌膚變得細嫩和光滑，因此也被稱為美人湯，結合宇內溪潔淨的山泉野溪，將成全新的溫泉體驗；溫泉初步提供宇內溪泡湯使用，未來也將規劃提供當地民宿及露營使用，讓溫泉也成為小烏來觀光的重要行程之一。

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桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守表示，宇內溪溫泉池試營運平日平均約150人體驗，假日則有超過200人以上，遊客對於小烏來地區增加溫泉體驗感到滿意，尤其在宇內溪畔同時泡湯並感受大自然更覺得是難得的經驗，也希望能增加營業的時間，在服務能量可及的情況下，下週起將增長服務時間至下午4點，讓更多民眾可以參與，未來也會視民眾的反應調整更優質的服務。

陳信守提到，試營運期間，桃園市觀光發展基金會也將廣納民眾意見，進行使用經驗回饋與場域管理優化作業，並預計在6月1日開放宇內溪戲水區，同步啟動「宇內溪溫泉戲水區」。

小烏來風景特定區全新宇內溪溫泉戲水區試營運，受到大人、小朋友的喜愛。（記者李容萍攝）

小烏來風景特定區全新宇內溪溫泉戲水區試營運，受到大人、小朋友的喜愛。（記者李容萍攝）

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