4越籍男女一氧化碳中毒亡！用瓦斯熱水器須做對「5要」

圖為屋外型熱水器安裝於屋內，桃市幼獅消防分隊同仁向民眾宣導注意事項。（記者李容萍翻攝）

2025/05/04 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園楊梅4名年輕的越南籍移工、女大生疑因一氧化碳中毒倒臥租屋處身亡，令人不勝唏噓！桃園市消防局提醒，居家防範一氧化碳中毒潛勢危險，熱水器一定要依照環境選擇適當型式的產品，屋外式熱水器只能裝在室外通風良好的地方，門窗經常保持清潔及開啟，不要晾掛大量衣物、堆放雜物或加裝窗戶妨礙通風；室內或通風不良場所，就要改用能把廢氣排到屋外的強制排氣式熱水器，而且必須由合格的承裝業技術士來安裝熱水器，才能避免一氧化碳中毒。

桃園市消防局第二大隊幼獅分隊長張擎文表示，一氧化碳主要是因為瓦斯燃燒不完全而產生，為無色、無味氣體，其與血液中血紅素結合率卻是氧氣的250至300倍，只要吸入少量即有可能導致中毒，甚至因而死亡。

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張擎文提醒，選購使用瓦斯熱水器有「5要」，做對這些事就可遠離一氧化碳中毒，「要安全品牌」選用貼有CNS檢驗合格標示的熱水器；「要正確型式」依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式（RF式）熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式（FE式）熱水器或密閉強制供排氣式（FF式）熱水器。

「要安全安裝」由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤；「要定期檢修」定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之；「要保持通風」避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

中、低收入戶裝熱水器 桃園最高補助1.2萬

另外，桃市消防局近年積極推廣燃氣熱水器補助，受理期間從每年元旦起可至轄區各消防分隊登記，以中低、低收入戶為優先，由轄區各消防分隊派員前往住家訪視，倘確認為燃氣熱水器安裝不當，有發生一氧化碳中毒疑慮者（如室外型熱水器安裝於屋內或加蓋陽台、未裝設排氣管或安裝錯誤），始得申請；訪視完成後，民眾應委託合格燃氣熱水器承裝業者，完成遷移或更換，並檢具相關文件送交轄區消防隊。補助金額依發票或收據金額覈實補助，最高補助中、低收入戶1萬2000元，一般戶3000元，每戶不得補助超過一次，名額有限額滿截止。

4名越籍男女在租屋處身亡，檢警調查裝設熱水器的陽台窗戶關閉，熱水器未安裝強制排氣。（記者李容萍翻攝）

陽台牆上熱水器（衣服前方）的窗戶關閉，熱水器未安裝強制排氣，疑似燃燒不完全引起一氧化碳中毒致命。（記者李容萍翻攝）

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