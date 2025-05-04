桃園鐵路地下化發現文資 鐵道局：尚不影響期程

桃園車站文資發掘作業情形。（鐵道局提供）

2025/05/04 21:12

〔記者林志怡／台北報導〕台鐵桃園新站自去年7月起動工，繼2020年發現一處文資遺址，近期再發現相同文資，且面積廣達7500平方公尺。鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘指出，規劃階段就已掌握工區存有文資遺構，並預先評估發掘所需時間及可能影響範圍，也納入整體計畫期程安排，並以不影響2033年第一階段通車目標。

桃捷綠線G07站與台鐵桃園新站共構，2020年試掘時就發現多項文化遺址，包括訊塘埔文化遺址、清代及日據時期鐵道遺構等，也因此配合文資審議等程序停工，直到2022年7月，才在文資審議會同意下復工，但近期桃地計畫桃園車站施工又發現相同的文資。

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黃士銘解釋，桃園車站工程開工後，鐵道局就依規定提報「桃園舊火車站鐵道遺構考古遺址發掘計畫」，評估受文資影響範圍合計約7,500平方公尺，且為避免影響工期，鐵道局劃分為6區進行試掘，並採分區提報試掘成果方式送文化局辦理會勘，加速行政流程。

此外，黃士銘說，桃園市政府文化局已在今年2月10日同意相關發掘計畫備查，桃園車站文資試掘工作也從今年2月24日開始分區進行，正加速辦理中，但後續仍將視需要進行全面挖掘及提出「文資活化及保存計畫」送文化局辦理文資活化計畫審議，並依審議結果辦理文資活化及保存工作。

黃士銘提到，為降低用地徵收與地上物拆遷需求，桃園鐵路地下化優先利用台鐵既有路權，且桃園車站與桃捷綠線共構施工界面複雜，軌道線型又須符合一定標準，若有調整，勢必造成周遭大量拆遷，因此已無辦理變更設計的空間，桃地計畫自設計階段即與桃園市文化局保持密切合作，持續以2026年完成文資審議、2033年第一階段通車為目標。

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