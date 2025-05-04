桃園小草提問大罷免 黃國昌：民眾黨不會坐視不管

民眾黨「人民要當家」桃園場今於文昌公園舉行，主席黃國昌派發裝著民進黨年度預算數字的「薪資袋」。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/04 20:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣民眾黨「人民要當家」桃園場今（4）日於桃園區文昌公園舉行，由主席黃國昌領軍開講，並派發裝著民進黨年度預算數字的「薪資袋」，針對支持者提問民進黨發動大罷免、前主席柯文哲仍收押看守所等問題，黃國昌強調，民眾黨不會坐視不管，屆時將號召所有支持者站出來，對民進黨投下反對票。他更舉前桃園市長鄭文燦涉貪卻在外頭趴趴走為例，批民進黨政府是名符其實的雙標黨。

民眾黨「人民要當家」桃園場湧入約500名支持者，黃國昌炮火猛烈批賴政府執政將滿1週年看不到任何成績，只有社會更加撕裂、對立、充滿仇恨，民眾黨更經歷非常多來自民進黨的政治攻擊，但民眾黨一定會堅持下去，為台灣人民奮戰到底。

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現場開放支持者提問，來自桃園在地青年問到，民進黨發動大罷免挑動對立、影響國家發展，該如何反制大罷免操作，並杜絕罷免權被濫用？黃國昌回應，民進黨發動的大罷免其實是在搞鬥爭、奪權，若一位立委該上班沒上班，幫特定財團護航、幫自家人做作奸犯科的事，對於這種不適任的立委，人民當然有權利罷免，但民進黨的大罷免是無差別的，鎖定的是所有在野黨的區域立委，要說今天立院誰上班愛來不來，他直接點名民進黨總召柯建銘，而去年立院表決財劃法草案，民眾黨8席全投自家版本，而國民黨版本是47比46票，民進黨有51席立委，只有46人出席投票，還有5個人沒有投票，其中許智傑、邱志偉竟是跑去跟新系大老吳乃仁吃飯，他批民進黨只是用罷免撕裂台灣，民眾黨決對不會坐視不管，呼籲屆時所有人都出來投票，對民進黨、賴清德說「NO」，到時也會號召所有支持者站出來，對民進黨投下反對票。

另有來自北市的柯P鐵粉提問柯文哲遭受的司法不公對待，黃國昌表示，在桃園談論這個問題他感受很深，柯文哲依法行政卻被說圖利，反觀鐵證如山的鄭文燦，至今還在外頭趴趴走，民進黨政府的雙標不須他再解釋。

民眾黨主席黃國昌說，屆時將號召所有支持者站出來，對民進黨投下反對票。（記者鄭淑婷攝）

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