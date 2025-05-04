桃園4越籍人士疑一氧化碳中毒亡 校方：已聯繫家屬並提供協助

桃園市楊梅區青山三街的社區租屋處，4名越南籍人士疑一氧化碳中毒魂斷異鄉。（記者李容萍攝）

2025/05/04 17:12

〔記者劉婉君／台南報導〕桃園楊梅發生4名年輕越南籍男女陳屍租屋處，疑似因一氧化碳中毒，昨晚被發現時已明顯死亡，其中，20歲潘姓女子為大學生，校方表示，已於第一時間聯繫家屬，提供必要協助與支持，將全力配合辦理後續善後事宜。

校方發布聲明指出，潘女為113學年度春季入學的在學學生，與師生互動融洽，表現並無異常。4月24日至4月27日請假外宿，到高雄楠梓區尋找同鄉友人，因4月28日未到校上課，校方隨即啟動關懷與協尋機制，並通知越南家屬一同聯繫。

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校方表示，4月30日曾與潘女取得聯繫，表示將於當日返校，但隔日（5月1日）仍未到校上課，再度啟動校方、家長、同學多方聯繫，並向校安中心報備，因2日上午仍未見其返校，校安中心當天上午10時許前往潘女外宿地點查訪未果，當日下午由系主任前往派出所協助報案。

校方指出，今（4）日得知潘女疑似因一氧化碳中毒已不幸離世，目前詳細案情由警方持續調查中，校方對此深感哀慟，已於第一時間聯繫家屬，提供必要協助與支持，並將全力配合後續相關單位辦理善後事宜，同時也啟動校內心理輔導資源，協助受影響的師生情緒支持與諮商服務。

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