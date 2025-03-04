中壢中豐北路左轉道阻車流 3路口動工改偏心車道

中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道，其中3個路口預計4月底完工。（立委魯明哲提供）

2025/03/04 23:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中豐北路為往來中壢市區及青埔地區的重要道路，沿線多設有左轉專用道，部分路口使用率低，且僅有1線直行車道。交通局日前會勘盤點，將在沿線8個路口施作偏心左轉車道，目前有3個路口預計4月底完工，其餘5個路口爭取經費中。

立委魯明哲表示，中豐北路過去以快慢分隔道分隔，其中2道快車道分別為直行及左彎專用，因與對向有橋墩區隔，為增加用路人安全避免視差，交通局將左彎車道搭配左彎專用號誌，不過經過長期觀察，幾乎9成都是直行車流，導致直行車流無法良好紓解。先前各級民代陸續接獲地方民眾陳情，因直行車道僅有1道，導致上下班時間直行車流多，容易塞車，希望能改善，增加紓解。

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交通局說，中豐北路啟文路至興南路約3公里距離，將改善8個路口為偏心左轉路口，工程總經費約2500萬元，其中都市計畫外道路啟文、大農及民族路3段路口，今年初有向中央爭取經費，預計明年2月改善完成。其餘興北一路、興北二路、興北三路、東芝路1段、興南路為都市計畫內道路，將由養工處向國土署申請經費，改善期程尚未確定。

中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道。（立委魯明哲提供）

中壢中豐北路沿線8個路口將施作偏心左轉車道。（立委魯明哲提供）

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