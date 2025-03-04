罷免魯明哲、邱若華 二階固定連署站一次看

罷免魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」固定連署站點。（「壢拔魯蛋」團體提供）

2025/03/04 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」進入第2階段連署，罷免第2選區涂權吉、第3選區魯明哲、第5選區呂玉玲等案的領銜人明天領表，後天開跑2階連署，罷免第1選區牛煦庭、第4選區萬美玲、第6選區邱若華等案的領銜人後天領表，週五開跑2階連署。

桃市發起罷免第3選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」，一階提議書收取約1萬2000份，二階目標是40天內收取5萬份以上。

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第3選區罷免魯明哲的固定連署站：愛麵子客家風味館（中壢區廣安街24號，週一至週日上午9點30分至晚上8點30分）、中壢過嶺站（2、3選區聯合駐點，中壢區民族路六段628號，週一至週日上午11點至晚上7點30分）、平鎮里長辦公室（平鎮區廣達街71號，週一至週日上午11點至晚上9點）、環北郵局50號信箱（中壢區環北路413號，24小時）。

另外，固定快閃收發站：中原夜市問號理髮店（中壢區實踐路70巷8號，週六、週日晚上7點至9點30分）、龍岡圓環郵局門外（中壢龍岡路三段756號，週六、週日上午10點至中午12點）、頂橫峰福德宮前廣場（大園區大智路橫山書法公園土地公，週六、週日上午10點至中午12點）。

第6選區罷免團體「桃六刪邱」一階提議書收取超過1萬份，二階目標是40天內收取4萬份以上。

第6選區罷免邱若華的固定連署站：大溪滷味連署站（大溪區登龍路5之6號，老阿伯豆干附近，週一至週日上午7點至中午12點）、大溪僑愛連署站（大溪區介壽路303號，金蘭醬油對面，週一至週日中午12點至下午5點）。

罷免魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」固定連署站點。（「壢拔魯蛋」團體提供）

公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」以小蜜蜂快閃宣傳。（「壢拔魯蛋」團體提供）

罷免邱若華的固定連署站。（「桃六刪邱」團體提供）

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