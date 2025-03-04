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    首頁　>　桃園市

    桃市罷免藍委2階連署週四、五開跑 平鎮、龍潭新增站點

    「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊，再於龍潭區中豐路265號增加1處固定連署站。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊，再於龍潭區中豐路265號增加1處固定連署站。（記者黃政嘉攝）

    2025/03/04 22:27

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體連署罷免國民黨立委，發起「光復桃園，六區全罷」第1階段提議皆過關，中選會發函通知各領銜人10天內領取罷免連署人名冊格式後，這週四、五正式進入第2階段連署，其中，罷免第5選區呂玉玲團隊，目前再於龍潭區中豐路265號新增固定連署站，以及平鎮區2處友善店家，迎接2階連署潮。

    罷免第2選區涂權吉、第3選區魯明哲、第5選區呂玉玲等案的領銜人明天領表，後天開跑2階連署，罷免第1選區牛煦庭、第4選區萬美玲、第6選區邱若華等案的領銜人後天領表，週五開跑2階連署。

    罷免涂權吉案領銜人、「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick指出，上週四已收到中選會發出領取2階罷免名冊格式的函文通知，呼籲大家「簽2次、投1次」，簽過1階的人通通再簽2階，每人再拉10個未簽過的朋友，盡早達成2階的5萬份罷免連署書目標。

    「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工張先生表示，一階段罷免提議書近4000份交給中選會，2階目標收到7萬份，過關較為保險；友善店家另新增2處，含平鎮區華佐中醫診所、榮泰光陽機車行，機車行有志工站點協助，這週規劃週五上午10點至12點填寫連署。

    聯合罷免團隊相關連署的最新時間地點資訊，可上網（https://reurl.cc/M6VQ2p），或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號查詢。

    罷免立委呂玉玲最新站點資訊。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

    罷免立委呂玉玲最新站點資訊。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

    罷免立委呂玉玲最新友善店家資訊。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

    罷免立委呂玉玲最新友善店家資訊。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

    罷免立委呂玉玲本週收取連署快閃地點。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

    罷免立委呂玉玲本週收取連署快閃地點。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

    罷免立委呂玉玲本週收取連署快閃地點。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

    罷免立委呂玉玲本週收取連署快閃地點。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

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