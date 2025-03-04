桃園楊梅區農會改選 理事長鄭美英、總幹事周吉福連任

楊梅區農會第20屆理事長鄭美英（前排中）、總幹事周吉福（前排左二）、常務監事傅鑫財（前排右二）合影。 （楊梅區農會提供）

2025/03/04 21:48

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區農會今天召開理、監事會第1次會議，選出理事長鄭美英、常務監事傅鑫財，及聘任總幹事周吉福，3巨頭皆獲全票支持，連任成功的理事長鄭美英表示，經過第19屆的磨練，在許多年輕新血注入下，盼續讓農會的績效更為卓越，展現農會風華。

鄭美英說，以往楊梅區農會的選任人員年紀稍大，想法趨保守，自己作為楊梅農會第1任的女性理事長，也開始注入許多年輕新血，年輕人常有新的想法、點子都很不錯，同時參考其他農會的優點作法，皆可能讓往後的楊梅農會更為卓越。

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周吉福表示，謝謝所有廣大會員代表、9位理事的全數聘任支持與信任，好的意見、政策，未來都會繼續執行，將農會經營得更好；原為常務監事的林華堃，因年紀、健康因素將退，因此將棒子交給傅鑫財。

其他區農會的理監事會，包括龍潭、大園、龜山、八德區明天舉行；平鎮、新屋、觀音區後天舉行，其中，平鎮區農會理事長莊玉輝從2017年服務至今，任期屆滿，將交棒給薛能霖，農會人士說，薛做過2屆常務監事，充分了解農會、地方人脈廣闊，獲眾多選任人員支持，而常務監事料將改由莊玉輝昔任議員時期秘書的陳繡春接任，總幹事續由葉思瑋執掌。

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