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    挹注350萬噸！石門水庫迎首波春雨 春耕用水無虞

    石門水庫迎首波春雨挹注350萬噸，春耕、民生及產業用水無虞。（記者李容萍攝）

    石門水庫迎首波春雨挹注350萬噸，春耕、民生及產業用水無虞。（記者李容萍攝）

    2025/03/04 19:24

    〔記者李容萍／桃園報導〕3月5日驚蟄節氣前，北部4日凌晨狂下大雨，這也是今年首波春雨鋒面報到，石門水庫集水區截至今晚6點累計降雨量28.3毫米，這波降雨效益可望增加水庫入流350萬噸，水利署北區水資源分署預估，目前進入一期稻春耕整田期，石門水庫蓄水率約8成，水情穩定，農業、民生及產業用水無虞。

    鋒面通過，易有短延時強降雨，昨晚至今日新北至苗栗地區出現局部大雨，這也是第一波春雨鋒面報到，石門水庫集水區持續降雨入流水庫，截至今晚6點為止，石門水庫水位達239.97公尺（滿水位245公尺）、蓄水量1億6385萬噸、蓄水率79.83%，北區水資分署指出，石門水庫集水區降雨量約28.3毫米，蓄水量達8成，較去年同期增加6200萬噸，預估總降雨可帶來水庫350萬噸效益，有助水情穩定。

    北區水資分署副分署長郭耀程表示，春雨報到帶來雨量，隨著一期稻春耕整田期展開，春耕插秧整田期將至本月20日，農業用水需求量大，每天出水約130至140萬噸，水庫水情穩定，可充分供應農業、民生及產業用水無虞。

    石門水庫迎首波春雨挹注350萬噸。（記者李容萍攝）

    石門水庫迎首波春雨挹注350萬噸。（記者李容萍攝）

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